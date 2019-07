Wismar

Radfahren am Wochenende – abseits der Hauptrouten, durch kleine Dörfer zu „Bauer Korl“ in Golchen bei Bruel – dazu lädt die Wismarer ADFC-Gruppe am Sonnabend, 6. Juli, ein. Treff ist um 9 Uhr an der Ostseite des Rathauses. Am Ziel ist eine längere Pause zum Besichtigen des Areals geplant. Tour-Leiterin ist Rosi Schönbeck. Insgesamt werden etwa 80 Kilometer zurückgelegt. Alle Teilnehmer sollten mit dem Wetter angepasster Kleidung und einem verkehrssicheren Fahrrad ausgestattet sein. Pausen-Snaks und vor allem Trinken sollte jeder dabei haben.

In Zurow wird am Sonnabend, 6. Juli, ab 12 Uhr das Gemeindefest auf dem Sportplatz gefeiert. Dann können sich die Besucher erst mal stärken. Die Feuerwehr bietet Erbseneintopf an. Außerdem gibt es Pommes, Schnitzel und Bratwurst. Bauer Korl und die „Korl Boi’s“ sorgen ab 12.30 Uhr für Stimmung. Den Bremswagen „Black Mamba“ führt das Team Fedtke um 14 Uhr vor. Zu Kaffee und Kuchen lädt der Verein „De Storchenslüd“ um 14.30 Uhr ein. Ein Volleyballturinier startet um 15 Uhr. Der Tanzabend mit DJ Bechi beginnt um 19 Uhr. Das Publikum kann sich auch auf eine Lasershow freuen.

Der Chor Chortissimo aus Dresden präsentiert am Sonnabend, 6. Juli, in der Lübower Kirche sein neues Programm „Baltisches Licht“. Es erklingen nordische Werke unterschiedlichster Epochen und Stilrichtungen. Chortissimo Dresden bereichert mit seinem breitgefächerten Musikrepertoire aus über fünf Jahrhunderten seit nunmehr über 20 Jahren das kulturelle Leben sowohl der Dresdner Heimat als auch überregional. Unter der Leitung von Stephan Thamm interpretieren rund 40 Sänger Werke unterschiedlichster Stilrichtungen, stets mit großer Liebe zum musikalischen Detail. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Kirchengemeinde freut sich über Spenden.

„Klassik im Park“ heißt es am Sonntag, 7. Juli, im Klosterpark Neukloster an der Fischerscheune von 11 bis 14 Uhr. Im Rahmen der 800- Jahrfeierlichkeiten der Stadt Neukloster treten der Opernchor des Volkstheaters Rostock und die Singakademie Rostock unter musikalischer Leitung von Frank Flade auf. Unter anderem hören die Gäste die „Tangomesse“ des argentinischen Komponisten Martin Palmeri. Ein eigenes Picknick ist möglich. Außerdem wird Leckeres vom Grill, Fisch, Kuchen, Wein, Kaffee, Bier und Eis angeboten. Der Eintritt ist frei. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung in der Klosterkirche statt.

Zu einem Konzert lädt die Kirchengemeinde Heiligen Geist am Sonntag, 7. Juli, ein. Im Zusammenspiel von Klavier, Saxophon und Chorgesang erklingen die Tag Zeiten Gebete von Karl Scharnweber und Eckart Reinmuth. Die drei Tagzeitengebete, Morgen-, Mittags- und Abendgebet, sind zwischen 2013 und 2017 entstanden und nehmen sehr alte kirchenmusikalische Traditionen auf. Biblische und neue Texte werden zum Klingen gebracht. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Marie Nitsch