Wismar

Ein 50-Jähriger hat am 20. Juli im Polizeihauptrevier in Wismar eine Anzeige gegen unbekannt erstattet – wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Wie der Mann mitteilte, sei er am 18. Juli gegen 20.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in der Ladestraße vom Bahnhof in Richtung Hafen unterwegs gewesen, als er von einem unbekannten Radler mit rotem Mountainbike überholt worden sei. Dabei habe ihn der Fremde am Lenker gestreift, sodass er gestürzt und infolge dessen ohnmächtig geworden sei. Erst im Krankenhaus, so der 50-Jährige, habe er wieder das Bewusstsein erlangt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon 03841/2030.

Bei einem Unfall, der sich am 20. Juli gegen 10.10 Uhr in Wismar ereignete, erlitt ein Radfahrer leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 70-jähriger Autofahrer den Radler (69), als dieser von der Einmündung Ossietzkyallee in die Hanns-Eisler-Straße abbiegen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

OZ