Das Thema Rad fahren in der Fußgängerzone bewegt die Gemüter in Wismar. Zu einem möglichen Verbot gibt es viele Meinungen. In einer OZ-Umfrage wollen wir herausfinden, ob es in der Fußgängerzone ein Radfahrverbot geben sollte. Doch die Meinungen gehen auseinander.