Radler oder Autofahrer: Wer hat Vorfahrt? Wismarer Fahrradclub fühlt sich ausgebremst

Wismar

Es ist das Verkehrszeichen 205, das die Gemüter in Wismar zurzeit erregt – zumindest jene, die gern mit dem Rad unterwegs sind. Das Verkehrszeichen der Erregung ist das Vorfahrt-gewähren-Schild. Ein solches steht in Wismar vor dem Bahnhof. Radfahrer, die vom Lindengarten kommen und geradeaus weiterfahren wollen, müssen abbiegenden Autos die Vorfahrt lassen. Gleiches gilt für Radler, die aus der entgegensetzen Richtung kommen. Für die Ortsgruppe Wismar des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ( ADFC) ein großes Ärgernis. Sie fordert freie Fahrt für Radler. Die Stadtverwaltung sieht das jedoch anders.

Vorwurf des ADFC : Stadt sendet falsche Signale an Radler

Der Vorwurf des ADFC: „So wie es jetzt ist, wird der Radverkehr in Wismar ausgebremst, es werden die falschen Signale von der Stadt gesendet“, so Marie Anne Schlaberg, Wismars ADFC-Vorsitzende. Das gelte nicht nur für die Kreuzung vor dem Bahnhof, sondern auch für die am Abzweig Gröningsgarten/An der Klußer Mühle. Zudem fordert der Fahrradclub farbliche Markierungen an den Radwegen, um die Sicherheit für Radler zu erhöhen. Kritik des ADFC werde selten von der Stadt angenommen, auf die lange Bank geschoben oder nicht einmal beantwortet.

Diese Kreuzung in Wismar sorgt für Diskussionen: Radler müssen Autofahrern hier vor dem Wismarer Bahnhof Vorfahrt gewähren. Besonders dem ADFC gefällt das nicht. Quelle: Michaela Krohn

Den Vorwurf, die Stadt würde den Radverkehr in Wismar ausbremsen, weist Rathaussprecher Marco Trunk allerdings entschieden zurück: „Es gibt in der Stadtverwaltung eine AG Radverkehr, die sich mindestens zweimal im Jahr trifft, auch der ADFC ist hier mit dabei. Einmal jährlich unternimmt die AG Radverkehr zusammen mit dem ADFC eine Befahrung, um Hinweise aufzunehmen und diese dann so umgehend wie möglich auch abzuarbeiten.“

„Den Vorwurf ,Ausbremsen’ weise ich zurück. Es gibt in der Stadtverwaltung eine AG Radverkehr, die sich mindestens zweimal im Jahr trifft, auch der ADFC ist hier mit dabei“, sagt Rathaussprecher Marco Trunk zum Vorwurf des ADFC. Quelle: Werfel Haike

Radverkehr in Wismar – ein heiß diskutiertes Thema

Der Radverkehr ist in Wismar ein heißes Thema – auch im sozialen Netzwerk Facebook. Dort äußern sich einige Nutzer zur Problematik an den Kreuzungen. So kommentiert Marc Schröder unter anderem: „Ich kann die Regel als Autofahrer nicht verstehen. Wenn ich abbiege, gehe ich davon aus, dass ich den Radfahrern sowieso Vorfahrt gewähren muss. Also ist hier Verwirrung auf beiden Seiten – Rad, Auto – vorprogrammiert.“ Stephan Bandow schreibt hingegen: „Ich finde das in Ordnung. Es schadet nicht, wenn die Radfahrer mal nach links und rechts gucken. Leider achten sehr viele Radfahrer überhaupt nicht mehr auf die Verkehrsregeln.“

Stefan Ziems denkt vor allem an die Sicherheit und kommentiert: „Na ja, besser der Radfahrer schaut, als wenn man als Radfahrer über­sehen werden könnte. Da es ja die direkte Zufahrt zum Bahnhof jetzt ist. Also viel An- und Abfahrten.“ Annett Irmscher-Weise stellt sich auf die Seite der Autofahrer: „Auch Radfahrer haben kein Recht auf ständige Vorfahrt. Was heißt Ausbremsen? An die Regeln halten ist doch mal ’ne gute Ansage.“

Stadtverwaltung beruft sich auf Verwaltungsvorschriften

Dass der ADFC unglücklich mit den beiden Kreuzungen und ihren Vorfahrtsregelungen ist, ist der Stadtverwaltung zudem bekannt. „Beide Punkte hatte der ADFC vor Kurzem in der Verwaltung angesprochen und diese wurden innerhalb der letzten 14 Tage geprüft. Eine Rückmeldung an den ADFC sollte in den nächsten Tagen erfolgen“, teilt Rathaussprecher Marco Trunk mit.

Vorab erklärt er: In beiden Fällen gelte die Straßenverkehrsordnung. Die Einmündung zum Bahnhof sei eine öffentliche Straße und keine Grundstückszufahrt, gleiches gilt für die Einmündung Gröningsgarten. Und: „Die Fuhrten für den Radverkehr sind an beiden Punkten mehr als fünf Meter von der Einmündung abgesetzt und deshalb wurde die Vorfahrt entsprechend geregelt“, so Trunk und weist dazu auf die Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung, die in Paragraf 9 besagt, dass die Vorfahrt an solchen Kreuzungen auch mit Vorfahrtszeichen geregelt werden kann.

Mehr lesen

Radschnellweg zwischen Wismar und Schwerin: „Das ist kein Entweder-oder“

Wismar plant Radweg mit Umbau der Philipp-Müller-Straße

Mit dem Fahrrad von Wismar nach Rerik

Von Michaela Krohn