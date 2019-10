Radler wollen Schnellweg entlang der Bahnlinie Wismar-Schwerin

Wismar/Schwerin

Soll es einen Radschnellweg zwischen Wismar und Schwerin geben? Und wenn ja – wo soll er entlangführen? Die Online-Umfrage zu dem Projekt ist in den vergangenen Wochen ausgewertet worden. Ein Ergebnis ist: Die meisten Teilnehmer favorisieren eine ganz andere Strecke als vorgegeben. Und zwar entlang der bestehenden Bahnlinie zwischen dem Schweriner Hauptbahnhof und dem Bahnhof in Dorf Mecklenburg. Diese Trassenführung ist mit Abstand am häufigsten genannt worden, obwohl sie gar nicht im Untersuchungskorridor liegt. Die Variante, den Radschnellweg entlang der Bundesstraße 106 zu führen, ist mehrheitlich abgelehnt worden.

ADFC ist gegen den Radschnellweg

Horst Krumpen, Landesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ( ADFC), hat die Online-Umfrage zu dem Projekt verfolgt. Einen Radschnellweg entlang einer Bahnlinie zu legen, sei ideal. „Weil dort die meiste Zeit kein anderer Verkehr den Weg kreuzt und wenn doch, Schranken zum Einsatz kommen“, erklärt Krumpen. Aber er persönlich und auch der Verband seien gegen das Projekt, das mit Fördermitteln umgesetzt werden soll. Vor allem, weil es keine 2000 Radfahrer gäbe, die auf der Strecke täglich unterwegs seien. Deshalb sollten lieber die Lücken zwischen den bereits bestehenden Radwegen geschlossen werden. „Da hätten die Alltagsradler mehr von“, ist Krumpen sicher.

Keine genauen Daten zu den Nutzern

In der Metropolregion Hamburg werden für acht Untersuchungsräume Führungen für Radschnellwege ermittelt. Auch Wismar - Schwerin zählt dazu. Quelle: Metropolregion Hamburg

Mit rund einer Million Euro fördert die Metropolregion Hamburg die Vorarbeiten für die Planung und den Bau von Radschnellwegen. Die meisten davon im Raum Hamburg. Der Landkreis Nordwestmecklenburg ist Auftraggeber der Machbarkeitsstudie für die Strecke von Schwerin bis Wismar. Genaue Daten, wie viele Radfahrer im Moment dort unterwegs sind, gibt es nicht. Im Kreis gibt es überhaupt keine Zählstationen. „In Rostock gibt es die, und auch nur dort würde zurzeit ein Radschnellweg überhaupt Sinn machen“, sagt Krumpen.

In der sechswöchigen Umfragezeit ist die Internetseite insgesamt 755 Mal aufgerufen worden. Dies entspricht ungefähr 18 Mal pro Tag. 26 Beiträge sind eingegangen, von denen über die Hälfte die Streckenführung betreffen. Nach Auskunft von Projektkoordinatorin Susanne Elfferding knüpfen die meisten Vorschläge in Schwerin an den Hauptbahnhof an, während in Wismar als Anschlusspunkte entweder die Bahnstrecke oder über den Klußer Damm bzw. den Lenensruher Weg genannt worden sind.

Anbindung an Rostock vorgeschlagen

Darüber hinaus haben die Teilnehmer auch Trassenverläufe weit außerhalb des Untersuchungsraumes vorgeschlagen, die beispielsweise eine Anbindung an Rostock vorsehen. Außerdem sind Routen innerhalb des Schweriner Stadtgebiets genannt worden. Die könnten jedoch nicht alle in der Machbarkeitsstudie berücksichtigt werden.

Zügig vorankommen Radschnellwege müssen durchgängig gut ausgebaut und ohne große Zeitverluste befahrbar sein. Sie sollen so im Alltag über größere Entfernungen eine attraktive Alternative zum Auto darstellen. Über direkte und sichere Verbindungen zwischen Start- und Zielorten soll dabei ein großes Potenzial für den Radverkehr erschlossen werden, das heißt Ortslagen mit hoher Bevölkerungs- beziehungsweise Arbeitsplatzdichte.

Und wie geht es nun weiter? Der Landkreis Nordwestmecklenburg sowie die Städte Wismar und Schwerin laden jetzt interessierte Bürger zu zwei Ideenworkshops ein, in denen es um die Förderung des Radverkehrs geht. Dabei sollen Antworten auf folgende Fragen gefunden werden: Welche Route zwischen Schwerin und Wismar könnte langfristig für den Ausbau zu einem Radschnellweg geeignet sein? Welche Verbindungen brauchen einen höheren Ausbaustandard, um innerhalb der jeweiligen Städte große Ortsteile attraktiv zu verbinden und so deutlich mehr Menschen auf das Fahrrad zu bringen? Wo sind die besten Wege?

Bessere Infrastruktur im Umkreis möglich

Die Termine für die Workshops sind: am 16. Oktober in Wismar im Bauamt der Hansestadt Wismar ( Kopenhagener Straße 1) im Zimmer 234 (zweites Obergeschoss) und am 17. Oktober im Stadthaus Schwerin Am Packhof 2 bis 6 (Raum E.070). Der Einlass erfolgt jeweils ab 17.30 Uhr, Veranstaltungsbeginn ist um 18 Uhr.

Der Ideen-Workshop vor Ort baut auf den Ergebnissen der Online-Beteiligung auf, die unter http://metropolregion.hamburg.de/rsw-schwerin-wismar/ verfügbar sind. Während der Workshops können sich interessierte Bürger, Initiativen und Vereine über Radschnellwege sowie den Inhalt und den zeitlichen Ablauf der Machbarkeitsstudie zum Radschnellweg Schwerin-Wismar informieren.

Ergänzend zur Frage nach einer Route für den Radschnellweg Schwerin-Wismar sollen auch Verbindungen zwischen größeren Ortsteilen in zehn Kilometern Umkreis der beiden Städte betrachtet werden. Ein höherer Ausbaustandard wichtiger Verbindungen könnte dazu beitragen, den Radverkehrsanteil insgesamt zu erhöhen. Dies könnte mittelfristig die Bedeutung eines Radschnellwegs zwischen Schwerin und Wismar stärken. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen.

Von Kerstin Schröder