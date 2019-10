Radschnellweg zwischen Wismar und Schwerin: „Das ist kein Entweder-Oder“

Beim Dänemarkurlaub fiel es uns auf. Extra Spuren, extra Ampeln und viel Platz für Radfahrer in kleinen Städten und selbst auf Minidörfern! Die Radfahrerampel in Dänemark wurde vor der Autoampel grün. Wie geil ist das denn? Auf den Radstraßen –das waren keine normalen Wege –war selbst bei Shitwetter viel los. Und die Autostraßen waren deutlich leerer. Der Kulturschock beim Radeln durch das heimatliche Wismar war nun groß. Schön, wenn der Abbieger mich auf meinem Radweg ignoriert und ich eine Vollbremsung machen darf. Nett, wenn ein Drängler mich in der engen Straße so überholt, dass ich mich in seinem Seitenspiegel schminken könnte. Die Autofahrer, die der Meinung sind, mich mit ihrer Stoßstange anschieben zu wollen, mag ich auch tierisch. Der Poller steht mitten auf dem Radweg? Kein Problem, so bleibt man wachsam! Parkende Autos? Wieso auch nicht. Kopfsteinpflaster und Flugversuche dank Wurzeln? Akrobatische Einlage, machen wir! Sind wir Radfahrer hier wirklich so anspruchslos? Oder wurde das Thema seit Jahren und Jahrzehnten verpennt? Geplant und investiert wird, so ist mein Gefühl, nur mit Blick auf die Autofahrer.