Gägelow

Radsportlegende Täve Schur kommt nach Gägelow. Auf Einladung des Vereins Kuso steht er am Freitag, dem 29. November, im Hotel Wyndham Garden Simone Oldenburg Rede und Antwort. Die Gägelower Gemeindevertreterin und Landtagsabgeordnete ist seit Jahren mit Täve Schur befreundet und wird den Abend moderieren. „Wir haben uns beim Tanzen kennengelernt“, erzählt sie. Beim runden Geburtstag einer Bekannten hätten zwei, drei Runden über das Parkett gedreht. „Ich war danach fix und alle und er fit wie ein Turnschuh“, lacht sie.

Die Karten für die Veranstaltung gibt es ab sofort bei Hörgeräte Kerstens im MEZ Gägelow und bei der Buchhandlung Hugendubel in Wismar. Wer ein Ticket kauft, kann eine Frage an Täve Schur hinterlassen. Die wird ihm Simone Oldenburg an dem Abend, der um 18 Uhr beginnt, stellen. Im Anschluss steht der Ausnahmesportler noch für Signierwünsche und Erinnerungsfotos zur Verfügung.

Gustav-Adolf „Täve“ Schur (88) ist neunmaliger Sportler des Jahres in der DDR geworden, so häufig wie kein anderer Sportler. Als jeweils erster Deutscher konnte er die Weltmeisterschaft der Amateure und die Internationale Friedensfahrt gewinnen. Er war von 1958 bis 1990 Volkskammerabgeordneter für die FDJ, SED bzw. PDS. Von 1998 bis 2002 gehörte Schur der PDS-Fraktion im Deutschen Bundestag an.

