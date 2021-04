Wismar/Zickhusen

Radfahrer dürfen sich freuen: Zwischen Wismar und Schwerin laufen die Arbeiten zur Fertigstellung des letzten Teilstücks. 2,3 Kilometer fehlen noch von Wendisch Rambow bis Zickhusen.

In den letzten Jahren wurde am Radweg entlang der Bundesstraße 106 in mehreren Abschnitten gearbeitet. Jetzt ist ein Ende in Sicht. „Die gesamte Maßnahme soll bis zum Jahresende fertiggestellt sein“, so Renate Gundlach, Sprecherin des Verkehrsministeriums.

ADFC: eine gute Nachricht

Der 2,5 Meter breite Radweg wird lückenlos an die bestehenden Geh- und Radwege in Zickhusen und Wendisch Rambow anbinden. „Für den ADFC MV ist es eine gute Nachricht, dass dieses letzte Teilstück jetzt fertiggestellt werden soll. Als Landesvorsitzender des ADFC freue ich mich über jeden neuen Radweg“, so Horst Krumpen, der weiter sagt: „Die Zunahme des Radverkehrs ist ja gerade in der jetzigen Zeit sehr augenfällig.“

Teurer Abschnitt

Die Gesamtkosten werden rund 2,2 Millionen Euro betragen. Damit ist das Teilstück deutlich teurer als der ebenfalls 2,3 Kilometer lange Abschnitt von Groß Stieten nach Niendorf, der im Sommer 2018 eingeweiht wurde. Dieser kostete 800 000 Euro. Vor allem die Querung der Bahnstrecke und der teils morastige Untergrund treiben die Kosten in die Höhe.

Querung der Bahnlinie

Begrenzungspfähle zwischen Zickhusen und Wendisch Rambow zeigen den Verlauf des letzten Teilstücks. Die Querung der Bahnstrecke ist eine Besonderheit in diesem Abschnitt. Das hatte auch das Planverfahren in die Länge gezögert. Der Planfeststellungsbeschluss liegt seit Mitte Juni 2020 vor. „Die Radfahrer werden das Gleis queren und erhalten eine Schrankenanlage mit Andreaskreuz“, so André Horn, Sprecher des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr MV.

Die Radfahrer werden das Gleis queren und erhalten eine Schrankenanlage mit Andreaskreuz. Quelle: Heiko Hoffmann

Mit dem Fällen von Bäumen hat am 4. Februar der Bau des Radweges begonnen. Etwa 7500 Quadratmeter Wald sind gefallen. Eine genaue Anzahl der Bäume sei nicht bekannt, so der Sprecher.

Sicherheit wird erhöht

Der Bau des Radwegs erhöht die Verkehrssicherheit. Nach einer Erhebung aus dem Jahr 2015 sind auf der Bundesstraße täglich 7819 Fahrzeuge unterwegs, davon 256 Laster. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens, der teilweise engen Alleen und Leitplanken bestand für Radfahrer ein erhebliches Risiko.

Der ADFC-Landesvorsitzende Horst Krumpen sieht in dem neuen Radweg viele Vorteile, gleichzeitig lehnt er einen Radschnellweg in dem Bereich ab: „Wenn dieses letzte Teilstück zwischen Wismar und Schwerin fertiggestellt ist und damit die Berufspendler und Alltagsradler einen sicheren Weg zwischen Wismar und Schwerin mit dem Rad nehmen können, sinkt die Wahrscheinlichkeit und Notwendigkeit des angedachten Radschnellweges, der dann die gleiche Verbindung noch einmal abdecken soll.“ Krumpen weiter: „Dieses Geld, welches jetzt für dieses Projekt bereits verbraucht wurde, wäre besser in die Sanierung maroder Teilstücke an anderen Radwegen investiert worden.“

Metropolregion prüft Radschnellweg

In der Metropolregion Hamburg werden für neun Untersuchungsräume Führungen für Radschnellwege ermittelt. Auch Wismar–Schwerin ist dabei. Quelle: Metropolregion Hamburg

Macht denn ein Radschnellweg zwischen Wismar und Schwerin Sinn? Dieser Frage geht die Metropolregion Hamburg, zu der auch Nordwestmecklenburg gehört, nach. Für neun Strecken werden Machbarkeitsstudien erstellt. „Die Strecke von Wismar über Dorf Mecklenburg und Lübstorf soll 32 Kilometer lang werden. Im Fokus stehen dabei der Radweg an der Bundesstraße und eine alternative Strecke über Bad Kleinen mit den jeweiligen Ortseinfahrten nach Wismar und Schwerin“, wird das Projekt auf der Homepage umrissen.

Im Sommer soll die Studie veröffentlicht werden, so Susanne Elfferding, Projektkoordinatorin Radschnellwege. Es werde Empfehlungen für die Streckenführung geben. Keine der neuen Strecken werde abgelehnt. Klar sei, dass eine Strecke zwischen Wismar und Schwerin durch ein dünn besiedeltes Gebiet verlaufe. Die Chancen, so Susanne Elfferding, könnten im Tourismus liegen.

Trotz der Ablehnung des Vorhabens sieht der ADFC auch positive Aspekte. Krumpen: „Die Methode der Bürgerbeteiligung für diesen Radschnellweg sollte als Vorbild für den weiteren Radwegebau gerne weiter genutzt werden, bisher hatten die Radfahrenden hier wenig Gelegenheit, sich zu beteiligen.“

Von Heiko Hoffmann