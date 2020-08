Wismar

Eine Menge Geld ist in den vergangenen 30 Jahren in den Ausbau beziehungsweise Bau von Radwegen geflossen. Allerdings sei das Radwegenetz nach wie vor eine große Baustelle, sagt Horst Krumpen, Landesvorsitzender des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub).

Der Wismarer ist begeisterter Radfahrer und der politische Arm der Fahrradfans im Land. „Unter anderem halte ich die Förderpolitik in einigen Teilen für falsch. Wenn es um den Bau eines Radweges geht, dann fragt der Fördermittelgeber zuerst, wie viele Autos denn in dem Bereich unterwegs sind. Dabei muss die Frage vielmehr lauten, wie viele Radfahrer sind dort?“

Horst Krumpen, Landesvorsitzender des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub)

Ein Beispiel, wie zäh der Kampf um sichere Wege für Radfahrer ist, zeigt das Beispiel in Barnekow. Der Radweg von Gressow nach Wismar, der durch die Gemeinde führt, hat von der Forderung bis zur Umsetzung zehn Jahre gedauert. „Und das ist noch ein Beispiel, wo es funktioniert hat. In Ventschow kämpft die Bürgerinitiative seit Jahren ohne Erfolg für einen Radweg“, so Horst Krumpen.

Wie sinnvoll ist der Radschnellweg nach Schwerin ?

Auch das Thema E-Bike beziehungsweise Pedelec werde vernachlässigt. „Wenn Radwege gebaut werden, dann nur auf einer Seite der Straße. Aber es gibt immer mehr Menschen, die mit E-Bikes unterwegs sind, diese Räder über die Straße zu wuchten, ist ein Problem.“

Zudem sei bisweilen nicht nachvollziehbar, wo neue Radwege entlanglaufen. „Der Radschnellweg von Wismar nach Schwerin ist ein Ergebnis der Metropolregion. Aber da stellt sich die Frage, wie groß der Bedarf ist. Wäre es nicht sinnvoller, Radwege am See entlang zu fördern und nicht neben einer viel befahrenen Straße?“

Dass es durchaus eine rege Kommunikation zwischen dem ADFC und den politischen Entscheidungsgremien gebe, sei ein guter Weg in eine sichere Zukunft für die Radfahrer. „Aber das bedeutet auch, dass die vielen Lücken endlich geschlossen werden müssen, die es im Radwegenetz immer noch gibt“, sagt der Experte. „Leider nehmen die Beschwerden gerade von Urlaubern zu, die bei der Fahrt durch unser Land auf diese Lücken stoßen.“

