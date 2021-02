Boiensdorf

Hunderte Dauercamper in Boiensdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) sollen ihren Campingplatz auf dem Boiensdorfer Werder räumen. Das erfuhren sie aus einem Schreiben der Gemeinde – das jedoch zunächst für Irritation sorgte. Angela Lange, leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Neuburg, zu dem die Gemeinde Boiensdorf zählt, erklärt nun, der erste Brief mit der Aufforderung an die Camper, den Platz zu räumen, sei eine Vorabinformation gewesen. Darin stand unter anderem, dass die Gemeinde den Campingplatz beräumt, also ohne Camper, an einen neuen Pächter übergeben wolle.

Ein weiterer Brief sei nun in Vorbereitung und werde noch in dieser Woche an die Camper verschickt. Darin soll dann auch eine Frist stehen, bis wann die Dauercamper den Platz geräumt haben müssen. Denn eine solche tauchte in dem Schreiben, das bereits im Januar an die Dauercamper verschickt wurde, nicht auf. Die Camper empfinden dies, so beschreiben sie es gegenüber der OZ, als „Psychoterror“.

Amtsverwaltung: Camper haben zu viele Anbauten aufgestellt

Das Problem aus Sicht von Gemeinde und Amtsverwaltung sei unter anderem, dass viele Dauercamper ihre Campingmobile nicht transportabel eingerichtet hätten – diese also nicht jederzeit beweglich sind. Einige hätten im Laufe der Jahre sogar Container, Anbauten und Schuppen aufgestellt. Das sei aber laut Campingsatzung unzulässig.

Laut Bundesverband der Campingwirtschaft Mecklenburg-Vorpommern ist die Problematik mit den Dauercampern in der Campingsatzung MV nicht eindeutig beschrieben. Zur rechtlichen Lage von Dauercampern gab es allerdings auch einen Vortrag beim digitalen Norddeutschen Campingtag, der seit 11. Januar online stattfindet. Dort erklärte Rechtsanwalt Florian Riechey unter anderem: „Campingverträge mit Dauercampern sind in der Regel Jahresverträge. Niemand kann einen Betreiber dazu zwingen, den Vertrag fortzusetzen.“

Einen Betreiber des Platzes in Boiensdorf gibt es aktuell nicht. Der Pachtvertrag mit dem alten Betreiber ist ausgelaufen. Verantwortlich ist nun allein die Gemeinde. Die Camper wollen allerdings auf die „enorme soziale Härte“ hinweisen, die sie durch das Vorgehen der Gemeinde erfahren würden. Denn es seien zwar 180 bis 200 Stellplätze, die sie auf dem Campingplatz auf dem Boiensdorfer Werder nutzen. Die Anzahl der Camper würde sich jedoch auf das Doppelte bis Dreifache belaufen, da es hauptsächlich Familien seien, die den Platz nutzen würden.

Von Michaela Krohn