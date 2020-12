Wismar

Rammstein-Sänger Till Lindemann hat ein großes Herz für soziales Engagement: Nachdem ein Hospiz in Waren an der Müritz vor kurzem von einem handsignierten Buch der Band profitiert hat, unterstützt der Sänger jetzt den Wismarer Verein „Tätowierte gegen Krebs“. Wie dessen Vorsitzer heute verriet, hat Till Lindemann nicht nur eine größere Geldsumme gespendet, sondern auch mehrere von ihm signierte T-Shirts und Bücher.

Artikel werden versteigert

„Die werden nun nach und nach auf unserer Facebook-Seite versteigert“, berichtet Sebastian Kairies. Der Erlös komme der Vereinsarbeit – der Unterstützung krebskranker Menschen – zugute. Wie er ergänzt, habe der Rammstein-Sänger dem Verein schon einmal eine „großartige Geldspende“ zukommen lassen, weil einer seiner Freunde auch an Krebs gestorben sei. Nun gäbe es erneut diese tolle Unterstützung.

Unter den Büchern ist auch der Bildband „ Yukon“. In dem sind Aufnahmen von Till Lindemann und Extremsportler Joey Kelly, die 2017 gemeinsam den Yukon in Alaska ­entlanggefahren sind. Darin erzählt der Sänger, dass er schon bei der Vorbereitung fix und fertig gewesen sei, weil der durchtrainierte Kelly ihn mit einem Kanu über den Rhein gejagt habe.

Hospiz unterstützt

Der Verein „Tätowierte gegen Krebs“ hilft regelmäßig dem Hospiz in Bernstorf ( Nordwestmecklenburg), krebskranken Kindern und Erwachsenen sowie deren Familien und erfüllt auch letzte Wünsche. So werden unter anderem Spielzeuge für die Kids gekauft und für ihre Eltern Unterkünfte in der Nähe der Kliniken finanziert. Die Haupteinnahme ist ein zweitätiges Tätowier-Fest im Sommer in Dorf Mecklenburg, auf dem Spenden gesammelt werden.

Im November hatte bereits das Hospiz in Waren (Mecklenburgische Seenplatte) rund 10 000 Euro durch die Versteigerung eines von der Band Rammstein handsigniertes Klaviernotenbuchs eingenommen. Weil wegen der Corona-Krise die Veranstaltungen zum einjährigen Bestehen der DRK-Einrichtung abgesagt werden ­mussten und daher ­keine Spenden gesammelt werden können, hatte eine Pflegerin die Idee, die Band Rammstein um Hilfe zu bitten. Die Musiker um Sänger Till Lindemann, der aus der Nähe von Bad Kleinen stammt, schickten ihr daraufhin das signierte Notenbuch mit Lieder von Rammstein.

Von Kerstin Schröder