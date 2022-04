Rasante Fahrt im Wismarer Tierpark: Die OZ testet die neue Wasserbob-Bahn

Wismar

Mit das Beste am Beruf des Journalisten ist, dass wir Dinge zum Teil ausprobieren dürfen. Ist ja für den Job. Und so haben meine Kollegin und ich natürlich auch absolut keine Mühen gescheut, uns ein Urteil über die neue Wasserbob-Bahn im Wismarer Tierpark zu bilden. Die ist Ende März neu aufgebaut worden, nachdem die frühere Anlage, Anfang der 1990er-Jahre montiert, aufgrund des Alters und fehlender Ersatzteile abgebaut werden musste. Den Bob bin ich nie gefahren, obwohl ich als Mutter von zwei Jungs oft im Wismarer Tierpark war. Doch heute ist der Tag der Tage – ist ja für den Job.

Mit 40 km/h ins Wasserbecken

80 000 Euro hat der Tierparkverein für die neue Attraktion ausgegeben. Erst seit wenigen Tagen ist sie in Betrieb – frisch abgenommen vom TÜV und geprüft von der weltweit agierenden Firma „SunKid Heege GmbH“ mit Hauptsitz in Koblenz, die auch für den Aufbau zuständig war. Das Abenteuer kann für mich gleich losgehen. Anstehen muss ich nicht. Einen Euro kostet die Fahrt. Ich nehme im Einsitzer Platz und ziehe den Bügel rechts neben mir nach unten. Sicherheit muss sein. Rechts über mir hängt eine Schnur, an der ich zweimal ziehen muss. Sodann werde ich mit einer elektrischen Seilwinde langsam nach oben gezogen. Es geht in neun Meter Höhe. Je näher ich dem oberen Ziel komme, umso mehr überlege ich, ob ich heute mit meiner Motivation für den Job nicht ein wenig übertrieben habe. Es ist doch ganz schön hoch, aber der Ausblick ist herrlich – denke ich noch so – und dann geht es abwärts. Ich bin zu sehr damit beschäftigt, nicht aufzuschreien. Das wäre mir dann doch etwas peinlich vor den Zuschauern, vor allem vor den kleinen.

Mit 40 km/h sause ich hinab. Es kribbelt im Bauch, aber ich gehöre ich auch nicht zu den hart gesottenen Achterbahn-Fans, also bin ich kein Maßstab. Unten angekommen, fliege ich mit meinem Bob sechs Meter weit in das Wasserbecken, platsche auf – und ja, bin ein wenig nass. Aber das gehört eben dazu und stört mich nicht. Die Seilwinde zieht mich zurück zum Ausgangspunkt, an dem ich aus- und meine Kollegin einsteigt. Ist ja für den Job. Unser Fazit: Unbedingt ausprobieren. Es macht großen Spaß. Die Bahn ist für Personen bis 90 Kilogramm geeignet.

Tierpark investiert in neue Seilbahn

„Möchtet ihr noch die neue Seilbahn ausprobieren?“, fragt uns Verwaltungsmitarbeiterin Marina Welsch. Na klar, wenn wir schon mal hier sind. Ist ja für den Job. Auch diese neue, 70 000 Euro teure Bahn gibt es erst seit Kurzem. Die alte musste ebenso wie die Wasserbob-Anlage abgebaut werden. Pro Person kostet das Vergnügen einen Euro. Zwei Einzelsitze sind vorhanden, also fahren meine Kollegin und ich zeitgleich. Wir drücken den Startknopf und werden zunächst ein wenig nach oben und dann über die beliebte Eisenbahn hinweg rückwärts zum anderen Ende der Seilbahn gezogen. Von dort aus rutscht der Sitz zurück zum Einstieg. Das Ganze wird dann wiederholt – zwei Fahrten können die Nutzer also genießen. Unser Fazit: Vor allem für kleine Gäste, die dem Nervenkitzel der Wasserbob-Bahn noch nicht gewachsen sind, ein Vergnügen – aber natürlich auch für alle anderen.

Die OZ-Redakteurinnen Jana Franke (l.) und Kerstin Schröder auf den Autoscootern im Tierpark. Quelle: Jana Franke

Auf dem Weg zum Ausgang kommen wir an den Scootern vorbei, die seit Kurzem vom Außengelände in den Tierpark verlegt wurden. Eine tolle asphaltierte Bahn ist entstanden, auf der die kleinen und großen Fahrer ihre Runden drehen können. Meine Kollegin und ich schauen uns an und grinsen. Warum nicht? Ist ja für den Job! Wir nehmen Platz und fahren ein paar Runden. Unsere Beine sind zwar sehr lang für das Gefährt, aber unsere Ohren können wir damit noch nicht zuhalten und wir kommen gut vorwärts. Fakt ist aber auch, dass wir damit keiner Motorrad-Gang imponieren könnten. Etwa zwei Minuten dauert das Vergnügen und es ist vor allem bei kleinen Kindern sehr beliebt.

Spielplatz Anfang der 1990er-Jahre entstanden

Unser Blick schweift über den großen Spielplatz des Tierparks. Hier ist für jedermann etwas dabei – für Kinder, die gerne balancieren, wie Tarzan durch die Luft schwingen oder schaukeln. Der Bereich sei Anfang der 1990er-Jahre eine Herzensangelegenheit gewesen, erzählt Marina Welsch. „Etwa 350 000 D-Mark wurden investiert und ein großer Teil mit Fördermitteln finanziert“, erklärt sie. Besonders beliebt: die lange Rutsche. Für die müssen die Kinder erst einmal einen Hang hochklettern – nun ja, und wir jetzt auch. Sie wissen schon: Ist ja für den Job. Wir reihen uns brav ein und klettern den Kindern hinterher. Eingelassene Stufen im Hang geben uns Halt. Oben angekommen, fragt uns ein kleiner Junge, ob wir auch rutschen wollen. Ähm, ja?! Er lacht und lässt uns den Vortritt – zunächst meiner Kollegin, dann mir. Ich lande unten etwas unsanft auf dem Sandboden. Ich muss aber zu meiner Verteidigung erklären, dass ich diese Rutschpartie unbedingt für die Leser mit meinem Handy im Video festhalten wollte und dadurch mit Blick auf das Display unkonzentriert bin. Unser Fazit: Der Spielplatz ist toll und bietet viel Platz zum Toben. Die Rutsche ist der Hit und bietet von oben einen tollen Ausblick.

Eines ist sicher: Der Tierparkverein hat viel in die Bespaßung der Besucher investiert. Geöffnet ist die Anlage täglich von 9 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen sechs Euro, Kinder, Schüler, Azubis, Studenten und Schwerbehinderte vier Euro.

Schaufütterungen Besucher des Tierparks können ab sofort Schaufütterungen erleben. Um 11 Uhr sind die Nasenbären an der Reihe, 15 Uhr die Kattas und 16 Uhr die Waschbären.

Von Jana Franke