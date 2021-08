Triwalk

Mit Sorge blickt die junge Mama ihrer Tochter hinterher. Die Zweitklässlerin hat ihren Ranzen geschultert und macht sich für ein Foto für die Zeitung auf den Weg zur Bushaltestelle in Triwalk. Die Familie ist in dem Ort zu Hause, will aber ungenannt bleiben.

Der Rasenstreifen zwischen Gehweg und der viel befahrenen Strecke zwischen Kluß und Lübow – hierbei handelt es sich um eine Landesstraße – ist schmal. Kind und vorbeisausende Autos trennen nicht einmal zwei Meter. Eigentlich dürfen die Fahrzeuge auf dem Abschnitt nur mit 60 km/h unterwegs sein. So hat es das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern vor Jahren festgelegt. „Die meisten fahren deutlich schneller“, schildert die Mutter ihre Eindrücke. „Es ist mittlerweile gefährlich und am Tag und auch in der Nacht sehr laut. Kinder und Erwachsene sind durch die überhöhte Geschwindigkeit der Motorräder, Autos und Lkws gefährdet.“

Gehweg und Bushaltestelle bieten keinen Schutz

Ihre Tochter, die die Grundschule in Lübow besucht, bestätigt das. „Die Autos sind manchmal ganz schön schnell.“ Wenn sie mit dem Bus zur Schule fährt, dann bringt ihre Mama sie immer zur Haltestelle. Drei Minuten sind es bis dahin. Alleine gehen lassen möchte die besorgte Mutter ihre siebenjährige Tochter nicht. „Das ist mir einfach zu gefährlich“, begründet sie. Der Gehweg sei nicht durch Leitplanken geschützt. „Auch an der Bushaltestelle gibt es keinen Schutz für die Wartenden“, erklärt sie.

Die Bushaltestelle in Triwalk. Hier würde sich die Mutter einer siebenjährigen Tochter Schutzbügel wünschen. Quelle: Jana Franke

Laut Michael Friedrich vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern sind derartige Schutzbügel auch nicht vorgesehen. „Im Bereich der Bushaltestelle gibt es eine Aufstell- beziehungsweise Wartefläche für Fußgängerverkehr. Die ist mit einem Kassler Sonderbord für den barrierefreien Betrieb an der Haltestelle ausgestattet“, führt er aus. Für die Mutter ist das jedenfalls nicht ausreichend, sagt sie. „Es muss wohl erst etwas passieren“, zeigt sie sich ärgerlich.

Polizei kontrolliert regelmäßig

Auf der gegenüberliegenden Seite des Wohnblocks und der Häuser im Dorf Triwalk gibt es einen schönen Radweg, der direkt nach Lübow führt. Eigentlich könnte ihre Tochter auf diesem auch mit dem Rad zur Schule fahren. Doch dafür muss sie erst einmal die Straße überqueren. „Die ist zum Teil so schlecht einzusehen, dass ich auch hier eine Gefahr sehe“, erklärt die Mutter. Viel mehr Polizeikontrollen würde sie sich an Ort und Stelle wünschen.

„Alle Polizeireviere der Polizeiinspektion Wismar führen regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich durch“, erklärt Polizeisprecherin Jessica Lerke. Dabei würden insbesondere Stellen, die entweder besonders unfallträchtig oder besonders sensibel – wie zum Beispiel im Bereich von Kindergärten und Schulen – sind, berücksichtigt. „Auch an Stellen, zu denen uns Bürgerhinweise hinsichtlich häufiger Geschwindigkeitsverstöße vorliegen, werden Kontrollen durchgeführt“, so Lerke.

Die Sorgen der Mutter nimmt die Polizei Ernst. Aber: „In diesem Jahr wurden auf der benannten Strecke bereits mehrfach Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt“, erklärt Jessica Lerke. Zuletzt war es der 5. August. „Hier wurden insgesamt 63 Fahrzeuge gemessen. Von diesen waren 15 Autofahrer zu schnell.“ Das sind immerhin 24 Prozent, aber „bei der Strecke Kluß – Lübow handelt es sich nicht um eine, die auffallend unfallträchtig ist“, berichtet Jessica Lerke.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von der Hand zu weisen ist nicht, dass manch Autofahrer auf der Strecke deutlich zu schnell unterwegs ist. Im vergangenen Jahr berichtete die OZ von einem Temposünder, der gelasert worden war. Mit 96 km/h war er seinerzeit unterwegs. Alleine zur Bushaltestelle gehen lässt die Mutter ihre Tochter weiterhin nicht. „Entweder bringe ich sie oder ich fahre sie mit dem Auto zur Schule.“ Zu groß ist ihre Sorge um die Gesundheit ihres Nachwuchses.

Von Jana Franke