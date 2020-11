Rathäuser und Verwaltungen zwischen Bad Kleinen und Neukloster im Lockdown

Bad Kleinen

Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen sind nahezu alle Rathäuser und Amtsverwaltung für Bürger geschlossen. Sie öffnen ihre Türen nur noch nach Terminvergabe. Das gilt zum Beispiel für das Haus in Dorf Mecklenburg, Am Wehberg 17, und das Bürgerbüro in Bad Kleinen, Steinstraße 29, ab Donnerstag, 12. November. Nähere Informationen zu Telefonanschlüssen bekommen Bürger auf der Internetseite des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen unter: www.amt-dm-bk.de. Alle Besucher werden um Verständnis und weiterhin um Einhaltung Maskenpflicht und der Abstandsregeln bei Betreten der Verwaltungsräume gebeten.

Gleiches gilt auch für die Rathäuser in Neukloster und Warin. Die Haustüren sind verschlossen. Einlass wird nur nach einer Zutrittskontrolle gewährt. Besucher sollen sich zudem an diese – bekannten – Regeln halten: Mindestabstand von 1,5 Metern wahren, mit Symptomen eines grippalen Infektes dürfen die Rathäuser nicht betreten werden, die Termine sind nur für jeweils eine Person gestattet. Kinder unterhalb des schulpflichtigen Alters, die sich in Begleitung eines Elternteils befinden, dürfen am Termin teilnehmen, wenn sie frei von grippalen Infekten sind und sich während des Termins eng beim Elternteil aufhalten. Der Aufenthalt in den Rathäusern ist nur mit einer so genannten Gebrauchsgesichtsmaske gestattet.

Zutritt nur mit Termin hatten bereits auch das Rathaus in Wismar, die Kreisverwaltung mit den Sitzen in Wismar und Grevesmühlen und die Amtsverwaltung Neuburg angekündigt.

Von mikro