Rechtsanwältin Christin Habetha über Missbrauch in der Familie und den Konflikt der Opfer

Seit 1992 ist Christine Habetha Rechtsanwältin. Unter anderem vertritt sie Opfer von sexuellem Missbrauch. Im aktuellen Verfahren, das am Freitag vor dem Schweriner Landgericht mit einer Verurteilung von Michael E. endete, der mehrere Monate lang eine Grundschülerin aus Schönberg (Nordwestmecklenburg) missbraucht hatte, trat sie als Nebenklägerin des Opfers auf. Bereits zu Prozessbeginn hatte der Täter sich bereit erklärt, 20 000 Euro an das heute zehn Jahre alte Opfer zu zahlen. Mit seinem Geständnis hat er dem Mädchen eine Aussage vor Gericht erspart. Und das sind nicht die einzigen ungewöhnlichen Fakten aus diesem Prozess, der Anfang Januar begonnen hatte.

OSTSEE-ZEITUNG: Wie geht es dem betroffenen Mädchen heute?

Christine Habetha: Es war gut, dass man das Opfer außen vor lassen konnte in der Verhandlung. Ich bin mit der Therapeutin so weit einig, dass man das Thema erst einmal nicht berührt. Sie ist leistungsstark in der Schule, die Familie kümmert sich vermehrt jetzt um sie. Es gibt einen Familienbeistand, so dass man die Situation im Auge behält. Und bevor sie sich nicht aus freien Stücken selbst öffnet, wird man das Thema auch nicht anfassen.

OZ: Sie haben im Rahmen ihres Plädoyers gesagt, das Opfer befinde sich in einem Loyalitätskonflikt mit dem Täter. Was haben Sie damit gemeint?

Habettha: Sie hat, wenn man die Aussage bei der Polizei betrachtet, nur ganz oberflächliche Handlungen angegeben. Nur Berührungen, und nichts, was mit dem Eindringen in ihren Körper zu tun hatte. Natürlich sind diese Themen gerade für dieses Mädchen sehr schambehaftet, also etwas, worüber man nicht spricht. Auf der anderen Seite bin ich überzeugt davon, sie glaubt, dem Angeklagten auch etwas schuldig zu sein. Denn, so glaubt sie, er habe ihr ja nicht mutwillig Schmerzen zugefügt und sie habe mitgemacht. Dieses eigene Schuldgefühl ist bei diesem Kind sehr präsent.

OZ: Sie begleiten zahlreiche Prozesse, in denen es um Missbrauch von Kindern geht, erleben Sie solche Verhaltensweisen öfter?

Habetha: Die Kammer hat in diesem Jahr fünf große Verfahren, in denen es um Missbrauch geht, teilweise parallel laufen gehabt. Und ja, es ist immer wieder der Fall, dass Mädchen vor allem im vorpubertären Alter sich hinterher fragen, warum sie sich nicht gewehrt haben. Und dann kommen auch verhaltene Hinweise aus dem Umfeld in Richtung, warum habe sie sich das denn gefallen lassen, und warum sei sie überhaupt immer wieder dahin gegangen. Das führt dazu, dass es für die Opfer die Schuld auch umkehrt, das sind sehr schwierige Situationen.

OZ: In einem weiteren Prozess, der vor wenigen Wochen hier am Landgericht zu Ende gegangen ist, ging es um einen Stiefvater, der in Bad Kleinen seine Tochter missbraucht hat. Wie endete dieses Verfahren?

Habetha: Der Täter wurde zu fünf Jahren und vier Monaten verurteilt, aber diese beiden Fälle kann man überhaupt nicht vergleichen miteinander. Das Verfahren aus Bad Kleinen hat eine lange Vorgeschichte, es gab ein Verfahren gegen den Mann in Bayern, das wurde eingestellt, weil das Kind seine Aussage widerrufen hatte. Wie sich später herausstellte, stand es unter dem Einfluss der Mutter. Das Kind wollte einfach nur die Mutter schützen, das Opfer ist auch psychisch sehr stark beeinträchtigt. Und in dem Verfahren spielte es auch eine viel größere Rolle, dass das Opfer nicht gehört werden musste vor Gericht, weil der Angeklagte ein Geständnis abgelegt hatte. Und es gab, anders als im aktuellen Fall, keine Beweise wie Videos und Bilddateien. Es gab nur das Geständnis.

OZ: Im Fall von Michael E. führten etliche Video- und Bilddateien mit kinderpornografischem Inhalt zur Anklage, die bei der Festnahme gefunden worden waren. Glauben Sie, dass das alles war, was E. besaß?

Habetha: Der polizeiliche Zugriff in diesem Fall war ausgezeichnet. Die Beamten aus Schwerin haben einen Superjob gemacht, es war ja Thema in der Verhandlung, dass der Angeklagte während der Maßnahme versucht hatte, Beweismittel zu vernichten, was ihm jedoch nicht gelang. Ich gehe schon davon aus, dass das alles gewesen sein könnte, was er gespeichert hatte.

OZ: Der Angeklagte hat in einem Brief an seine Mutter geschildert, dass er mit dem Opfer vor seiner Festnahme gesprochen habe und er mit der ganzen Sache habe aufhören wollen. Glauben Sie das?

Habetha: Das halte ich nicht für glaubwürdig, das ist aus meiner Sicht die klassische Schutzbehauptung. Gerade als er inhaftiert wurde, erklärt er, dass er aufhören wolle. Dafür gab es überhaupt keine Anhaltspunkte, seine Ehe war zerrüttet, für ihn hatte sich nichts positiv entwickelt, was darauf hätte schließen lassen, dass er an seinem Verhalten etwas ändern würde.

OZ: Wie ist Ihr persönlicher Eindruck, nehmen diese Missbrauchsfälle zu? Allein die Tatsache, dass zu Jahresbeginn fünf solcher Fälle parallel verhandelt wurden am Landgericht Schwerin, lässt aufhorchen.

Habetha: Es sind mehr Fälle, und nach meinem Dafürhalten sind es auch schwerwiegende Fälle, die von einer Hemmungslosigkeit geprägt und von einem moralischen Verfall getragen sind, dass es sprachlos macht. Und es tauchen in diesem Zusammenhang immer mehr Bilder und Videos auf, was dann die Beweisführung erleichtert.

OZ: Sie haben als Vertreterin des Opfers auch im Rahmen der Hauptverhandlung einige der Videos gesehen, die Michael E. angefertigt hat und auf dem sowohl er als auch das Opfer zu sehen sind. Was machen solche Bilder mit Ihnen?

Habetha: Ich gehe auf Distanz und bewerte diese Aufnahmen als Beweismittel, aber wenn hier gesagt wird, es sei für die Prozessbeteiligten unerträglich, alle Videos anzuschauen, dann muss ich dazu sagen, diese unerträglichen Bilder sind die Erlebnisse eines Kindes. Was musste dieses Kind psychisch alles ertragen? Wir wissen noch gar nicht, was das in den nächsten Jahren mit dem Mädchen machen wird.

OZ: Der Angeklagte hat im Rahmen seiner Taten die Hemmschwelle immer weiter gesenkt, er hat seine Aktionen geplant, sogar das Opfer selbst filmen lassen. Das klingt nach einem strukturellen Vorgehen und nach jemandem, der ganz genau wusste, was er tat.

Habetha: So war es, er ist äußerst planvoll vorgegangen und hat die zeitlichen Abläufe kalkuliert. Und er hat dieses Kind in seinem Sinne trainiert.

