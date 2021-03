Regelung: Wahllokale in Nordwestmecklenburg öffnen am 25. April

Betreiber von Restaurants und Kneipen schütteln den Kopf: Während sie weiterhin vergeblich auf die Öffnung ihrer Betriebe warten müssen, steht fest: Die Wahllokale in Nordwestmecklenburg dürfen am 25. April öffnen. Grund dafür ist eine Regelung in der Landesverordnung. Wie das zustande kommt, das lesen Sie hier.