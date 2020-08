Region Wismar: Hier gibt es Biofleisch

Dorf Mecklenburg/Schimm

Der Biohof Tacke in Dorf Mecklenburg, Kletziner Straße 1a, produziert seit 2016 nach ökologischen Standards. Im November 2018 hat der Familienbetrieb von Irmtraud und Johannes Tacke sowie Sohn Steffen einen Hofladen eröffnet. Seitdem wachsen Bekanntheitskreis, der Kundenkreis und auch das Sortiment.

Sortiment wird ständig erweitert

Neben Biomilch, Biokäse, Bio-Rindfleisch und Wildfleisch bietet die Familie auch Bio-Eier und weitere Bioprodukte aus der Region an, darunter Wurst, Säfte, Mehle, Öle, Senf, Nudeln, Kaffee und Tee. Tochter Andrea Rossnagel hat mit dem Imkern begonnen. So wird es bald Bio-Honig geben. Im März wurde der Hofladen, der täglich von 7 bis 22 Uhr öffnet, erweitert und modernisiert. Auch Karten- und Handyzahlung sind nun möglich.

Futter wird selbst angebaut

„Unser Anspruch ist gute Qualität“, erklärt Andrea Rossnagel. „Unsere Tiere genießen von Frühjahr bis Herbst frisches Grün auf unseren umliegenden Weiden. Das Futter bauen wir auf dem Hof bis auf wenige Ausnahmen selbst an. So entsteht ein Kreislauf: Alles, was wir dem Boden bei der Ernte nehmen, können wir ihm durch den Dung der Tiere wieder zurückgeben.“ Die Tiere stehen bei Familie Tacke im Mittelpunkt. Sie sollen ein stressfreies Leben von der Geburt bis zur Schlachtung haben. Mehrmals im Jahr wird zu bestimmten Terminen geschlachtet, das Fleisch können und sollten Kunden vorbestellen.

Tiere werden direkt auf der Weide getötet

Hochwertiges Bioweide-Rindfleisch produziert auch der Biohof Gluth in Schimm, Schimmer Landstraße 3. Hier stehen Angus-Rinder auf der Weide. „Wir bieten Fleisch von Tieren, die ihr Leben lang nur auf der Weide gestanden und Gras sowie Heu gefressen haben“, schreibt Heiko Gluth auf seiner Website. Er produziert ökologisch verträglich und übertreffe dabei die ohnehin schon hohen Standards der Verordnung für Biofleisch. Auch Heiko Gluths Anspruch sind vitale, gesunde und stressfreie Tiere. „Wir vermeiden jeglichen Transport lebender Tiere. Daher findet die Tötung des Tieres bei Erreichen der Schlachtreife direkt auf der Weide statt.“

Fleisch auf Bestellung

Das Fleisch gibt’s nur im Direktverkauf nach Vorbestellung. Die Bio-Fleischpakete mit einem Gewicht von 10 bis 12 Kilogramm werden in Ein-Kilo-Portionen vakuumverpackt. Sie beinhalten verschiedene Fleischgruppen für verschiedene Gerichte (Suppe, Gehacktes und Geschnittenes sowie Edelstücke).

Mehr Infos auf www.biofleischgluth.de, Mehr Infos auf www.biohof-tacke.de

Von Haike Werfel und Nicole Hollatz