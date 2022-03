Bobitz/Neuburg

Feuerwehren in Nordwestmecklenburg sind zu den ersten Flächenbränden in diesem Jahr ausgerückt. Aufgrund des sonnigen Wetters seit mehr als zwei Wochen ist der Boden sehr stark ausgetrocknet. So kam es am vergangenen Sonntag dazu, dass Laub am Sandberg bei Bobitz in Brand geriet. Um 16.47 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. „Wir waren schnell genug vor Ort, so dass wir das Feuer sehr schnell eindämmen und Schlimmeres verhindern konnten“, berichtet Gemeindewehrführer Steffen Pittelkow. Andernfalls hätten die Flammen auf den benachbarten Wald übergreifen können.

Der Sandberg ist laut Pittelkow vier Minuten vom Gerätehaus in Bobitz entfernt. Glücklicherweise sind am Wochenende ausreichend ehrenamtliche Feuerwehrleute zu Hause. Es waren 35 Kameraden der drei Freiwilligen Feuerwehren Beidendorf, Bobitz und Groß Krankow in der Großgemeinde Bobitz im Einsatz, um das brennende Laub und Gestrüpp auf einer etwa 30 Quadratmeter großen Fläche am Hang zu löschen. Sie gehört zur ehemaligen Crossstrecke und ist ein beliebtes Spazier- und Wandergebiet.

Brachliegende Wiese bei Kalsow brannte

Nur fünf Stunden später mussten auch die Kameraden der Feuerwehr Neuburg ausrücken. Um 21.52 Uhr wurden sie von der Rettungsleitstelle Westmecklenburg zum Nachbardorf Kartlow alarmiert – „zu einem unklaren Feuerschein, der von einem Gebäude stammen könnte“. „Wir wussten nicht genau, was brennt und fuhren in Richtung Bahnhof Kalsow. Dahinter brannte eine brachliegende Wiese an einem Feldweg, etwa zweihundert Meter vor Kalsow“, informiert Neuburgs Wehrführer Kai Rosenberg. Er schätzt die Größe der Fläche auf 50 Quadratmeter.

Mit Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert

Es kamen 17 Kameraden der Löschgruppe Neuburg zum Einsatz sowie ein HLF 20, ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug. Es verfügt über einen 2000 Liter großen Wassertank. „Wir haben den Brand umgehend gelöscht und die Fläche mit der Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert“, sagt Kai Rosenberg. Über solch eine Kamera verfügt nicht jede freiwillige Feuerwehr. Die Neuburger als Stützpunktfeuerwehr im Amtsbereich Neuburg hat sie nach Aussage ihres Wehrführers 2018 mit dem HLF 20 angeschafft. „Bei dem Tragkraftspritzenfahrzeug TSFW, das Feuerwehren jetzt im Zuge des Landesförderprogramms erhalten, ist eine Wärmebildkamera dabei“, weiß Rosenberg.

Die Polizei war in beiden Fällen vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

In Nordwestmecklenburg gilt Waldbrandstufe 3

Laut Landesforst MV gilt für Nordwestmecklenburg bereits die Waldbrandstufe 3, es liegt also eine erhöhte Brandgefahr vor. Bis die Bäume im April austreiben und auch am Boden frisches Grün nachwächst, ist der Waldboden ungeschützt der Sonne ausgesetzt. Trockenes Laub und Nadeln auf dem Boden würden jetzt wie Zunder brennen. Da die meisten Brände durch fahrlässiges Fehlverhalten entstehen, ist alles zu unterlassen, was zu einem Brand in der Wald- und Feldflur führen könnte.

