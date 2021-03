Wismar

Was für ein Unternehmensstart! „Der Artikel in der Ostsee-Zeitung hat eingeschlagen wie eine Bombe“, bedankt sich Vanessa Kersting vom frisch gegründeten Wismarer Unternehmen „MV Liebe“. Hinter der 27-Jährigen stehen gerade angenehm stressige Tage. „Es macht richtig Spaß!“ Am 3. März wurde die Jungunternehmerin von der Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft (WWG) für ihre Gründeridee ausgezeichnet, wenige Tage vor dem Start der Webseite www.mvliebe.de und damit des Unternehmens.

Die Ostsee-Zeitung hat natürlich darüber berichtet. „Wir hatten am ersten Tag fast 2000 Klicks auf unserer Webseite“, erzählt Vanessa Kersting weiter. Das freudige Ergebnis nach den Klicks: ein Unternehmensstart von null auf 50 Kunden.

Digitaler Hofladen mit Produkten aus dem Land

„MV Liebe“ ist ein digitaler Hofladen mit Produkten aus dem Land. Die Kunden können online bequem ihre Lebensmittel saisonal, regional und in Bioqualität bestellen. Vanessa Kersting kauft bei den Produzenten direkt, stellt die „Regio-Tüten“ entsprechend zusammen und liefern sie bis an die Haustür.

Für den Kunden spart das Zeit und Wege, die Produzenten steigern Bekanntheit und Absatz. Zwischenhändler und damit weite Wege werden ausgeschaltet. Alles mit dem Ziel, den ökologischen Fußabdruck zu verbessern und die (Land-)Wirtschaft vor Ort zu stärken.

Regionale Produkte und Produzenten

In der Tüte sind beispielsweise Marmelade und Leberwurst vom Hofladen Reinstorf – 19 Kilometer von Wismar entfernt – statt aus dem Supermarkt mit unbekannter Herkunft. Noch sind auch Produkte in der Tüte, die weitere Wege hinter sich haben als diese 19 Kilometer. „Aber nichts im Vergleich zum Einkauf im Supermarkt“, weiß Vanessa Kersting. Da sind Tausende Kilometer oft normal.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Markus Faber aus Wismar war der erste Kunde. „Es ist sonst schwierig, regionale Lebensmittel zu finden“, begründet er das Interesse am digitalen Hofladen mit Lieferservice. Die regionale Landwirtschaft und die Produzenten vor Ort möchte er trotzdem unterstützen. Schon allein, um sicherzustellen, dass faire Preise beim Landwirt ankommen und die Waren wirklich frisch sind.

Klönschnack an der Haustür

Der Unternehmensname „MV Liebe“ hat ihn nach der Zeitungslektüre neugierig gemacht. „Auch wenn man bei dem Namen erst einmal an was anderes denkt“, erzählt er lachend. Alle 14 Tage will er sich auf jeden Fall die frische Tüte mit „MV Liebe“ und den Lebensmitteln aus der Region liefern lassen, verspricht er beim Klönschnack an der Haustür.

Von Nicole Hollatz