Regionale Röstungen: Mecklenburger Kaffees im Geschmackstest

Kaffeekenner sind heiß auf regionale Röstungen. Auch in Mecklenburg gibt es immer mehr Röstereien, die mit ihren Spezialitäten diesen Durst stillen wollen. Aber wie schmecken die eigentlich? Und lohnt es sich, für die Kaffees mehr Geld auszugeben? Wir fragen jemanden, der sich mit Bohnen auskennt und weiß, wie man aus ihnen das volle Aroma herausholt: Tobias Zschäbitz.

Seit mehr als 25 Jahren handelt der Unternehmer aus Graal-Müritz mit Kaffeetechnik. Cafés, Hotels, Restaurants – mehr als 3000 Kunden in ganz Mecklenburg-Vorpommern hat seine in Rövershagen ansässige Firma binnen dieser Zeit ausgestattet. „In Rostock hat bestimmt jeder Kaffeetrinker schon einen Kaffee aus einer meiner Maschinen getrunken.“ Wie man diese bedient, bringt Tobias Zschäbitz seinen Kunden in Baristaschulungen bei.

Diese Kaffees gehen ins Rennen

Für die OSTSEE-ZEITUNG probiert Zschäbitz Kaffees aus fünf Mecklenburger Röstereien in einer Blindverkostung. Mit dabei sind die „Hausmischung“ von Ulrich Depries „Rostocker Rösterei“ für 6,40 Euro pro 250 Gramm, das „Lotsengold“ von „Ronja Espresso“ für 8,80 Euro pro 200 Gramm, die Sorte „ Brasilien“ von der „ Rösterei Rostock“ für 6,90 Euro pro 250 Gramm, die Sorte „ Indonesien“ von „cafeshop especial“ für 5,50 Euro pro 250 Gramm und die Hausmarke von „Brack Kaffee“. Zum Vergleich geht der Marktführer aus dem Einzelhandel ins Rennen: Jacobs Krönung für 5,99 Euro pro 500 Gramm.

So schneiden die Kaffees beim Profi ab

Von Antje Bernstein