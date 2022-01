Hamburg/Wismar

Holger Mahlich gehört zu den bekannten Regisseuren im Land. Von 2003 bis 2012 führte er Regie bei den Störtebeker-Festspielen auf Rügen, seit 2014 inszeniert er jedes Jahr in der Wismarer St.-Georgen-Kirche den Theatersommer beziehungsweise vorher die Klassikertage.

Nun hat der Hamburger ein Buch geschrieben: „Der Unpolitische“. Ein Dokumentarroman über Wolfgang Liebeneiner (1905-1987), einen der bekanntesten Regisseure im Nationalsozialismus. In der Retrospektive wegen seines Erfolges unter Hitler umstritten und gleichzeitig künstlerisch genial versucht Holger Mahlich, den Menschen lebendig werden zu lassen. Aus ganz persönlichem Antrieb: „Dieser Wolfgang Liebeneiner war mein Schwiegervater.“

Das Leben geht weiter

Ganz der Regisseur lässt Holger Mahlich das Kopfkino bei seinen Leserinnen und Lesern anspringen, nimmt sie mit in die Welt Liebeneiners, zu Drehorten und Affären mitten im Nazideutschland. Der Leser wird zum stillen Beobachter, wie „er“ – Wolfgang Liebeneiner – die politischen Veränderungen um sich herum wahrnimmt. Oder eben auch ignoriert, weil ihm die Kunst, seine Arbeit, wichtiger ist als das Politische.

„Eine wahnsinnige Karriere“, erzählt Mahlich über seinen unzweifelhaft sehr talentierten Schwiegervater, den er nur einmal im Leben getroffen hat. 1938 wurde Liebeneiner künstlerischer Leiter der Deutschen Filmakademie Babelsberg, dann Leiter der Fachschaft Film der Reichsfilmkammer. Joseph Goebbels, Hitlers engster Vertrauter und wie der Führer ein großer Fan des Films, vertraute ihm politisch wichtige Filmprojekte an. Der Film war Teil der Propagandamaschinerie der Nationalsozialisten.

Euthanasiefilm im Auftrag Hitlers

Liebeneiners Film „Ich klage an“ thematisiert romantisierend im Sinne der NS-Propaganda die Tötung auf Verlangen einer Multiple-Sklerose-Patientin und sollte, so Mahlich, als „Euthanasiefilm“ die Patientenmorde der Aktion T4 rechtfertigen. Holger Mahlich fand im Familiennachlass das Originaldrehbuch zum Film und konnte jede handschriftliche Änderung beim Dreh verfolgen und so das erkennen, was Liebeneiner zeigen wollte: das selbstbestimmte Sterben eines unheilbar Kranken, nicht den Mord am aus Sicht der Nazis „unwerten Leben“.

1942 wurde Liebeneiner Produktionschef der Ufa und Mitglied des Präsidialrats der Reichstheaterkammer, ein Jahr später ernannte Goebbels ihn zum Professor. Trotzdem: 1947 wurde Liebeneiner entnazifiziert und als „unbedenklich“ eingestuft, jüdische Mitarbeiter entlasteten ihn und sagten aus, er habe ihnen still und diskret geholfen.

Wolfgang Liebeneiner mit spanischen Verehrerinnen bei den Dreharbeiten zu „Die schönen Tage von Aranjuez“ (1933). Quelle: Holger Mahlich

Endsieg, nur anders

So steigt Holger Mahlich dramaturgisch stark im Dokumentarroman ein – in die Dreharbeiten zu Liebeneiners letztem Nazifilm „Das Leben geht weiter“. „Ein Durchhaltefilm, der letzte UFA-Film zum Ende des Krieges“, erzählt Mahlich. Dabei wusste jeder längst, dass der Krieg verloren ist. Mahlich findet die Szene, in der das Ende des Krieges bei den Dreharbeiten verkündet wird. „Det is der Endsieg. Nur von die anderen.“

„Liebeneiner hat die Dreharbeiten aufgebläht mit Bauten und Kleindarstellern, damit die Menschen nicht in den Volkssturm müssen.“ Damit sie nicht, so wie viele andere, als Kanonenfutter an der Front enden. Liebeneiner hat, das konnte Holger Mahlich recherchieren, das vorhersehbare Ende im Film vorweggenommen, wohl weißlich, dass er ihn nicht wird zeigen können bis zum Ende des Krieges. Der Film hat die Nachkriegswirren nicht überstanden.

Was wäre wenn?

So begibt Holger Mahlich sich auf eine Reise in die Geschichte des Films, der Propaganda zwischen Massenvernichtung, Euthanasie und Weltkrieg und Mahlichs ganz persönlicher Frage: „Was wäre damals aus mir geworden? Alle Widerstandskämpfer haben ihr Leben verloren. Wäre ich ein Nazi geworden, wäre ich in der SS gewesen? Oder wäre ich wie manch ein anderer Künstler unpolitisch gewesen, natürlich mit der politischen Konnotation in der Arbeit?“

Holger Mahlich zieht den Vergleich zu seiner eigenen Biografie. Wie Liebeneiner ist er über die Schauspielerei zur Regie gekommen. Wie Liebeneiner hat er in einem Regime gelebt, in dem man aufpassen musste, was man sagt, wie man sich politisch äußert, auch wenn beide Diktaturen nicht vergleichbar sind. Holger Mahlich: „Liebeneiner war 39, als das Dritte Reich in Schutt und Asche lag. Ich war 36, als ich die DDR verließ.“

Eigene Erfahrungen in der DDR

So sind es immer die Brüche in der Zeit und der Erzählperspektive, die das Buch mit seinen beiden Zeitreisen in Liebeneiners und Mahlichs Leben so lesenswert, so spannend machen. Mahlich schreibt von „ihm“, von seinem weltberühmten, ihm aber fast unbekannten Schwiegervater, der mit seinem Werk in der DDR als Nazi verteufelt wurde, trotz Entnazifizierung.

Mahlich: „Mein Vater war Militärmusiker, in Weimar stationiert. Er meinte, er hätte nicht gewusst, was im KZ Buchenwald passiert ist. Als junger Mann habe ich ihn damals abgeurteilt. Man hätte das wissen müssen.“

Das Umdenken Mahlichs kam erst, als er in Hamburg eine junge Kollegin kennenlernte, die genauso wie er aus der DDR geflohen war. Die ihm aber von der Folter der Stasi erzählte, in Potsdam im Untersuchungsgefängnis. „Ich war in Potsdam am Theater, ich bin jeden Tag an diesem Gefängnis vorbei gegangen und hätte mir nie im Traum vorstellen können, dass da so etwas passiert.“

Blick des Nachgeborenen

Mit dem Blick eines Nachgeborenen und mit dem Blick auf die eigene Biografie nähert Mahlich sich dem Leben Liebeneiners und der großen Frage, ob man in so einer Diktatur Karriere machen kann und darf, ohne sich anzubiedern. Ohne vielleicht selbst mit zum Täter, zum Mittäter, auch durch Unterlassen, zu werden.

Mahlichs Antwort ist vorsichtig: „Wahrscheinlich hätte ich mich nicht groß anders verhalten, auch in der DDR war ich opportunistisch. Wenn man die Wahl hat, dreh ich in Babelsberg Filme oder geh ich an die Front sterben, dann hätte ich mich genauso entschieden.“

Persönlicher Dokumentarroman

Und so schreibt er seinen Dokumentarroman. Ausgehend von der Aktenlage, die Mahlich über Jahre recherchieren konnte, nimmt er seine Leserinnen und Leser mit in zwei Diktaturen. Denn er bleibt konsequent bei diesem Vergleich der beiden Biografien.

„Ich wollte seinen Weg im Licht meiner eigenen 14-jährigen Erfahrung in der Diktatur nachzeichnen. Ich wollte versuchen, sein Leben im Nationalsozialismus verständlich und wahrnehmbar zu machen, ohne ihn von vorneherein mit den moralischen und politisch korrekten Urteilen der ach so klugen Nachgeborenen zu belegen. Ich wollte ihn nicht verurteilen, aber auch nicht reinwaschen ...“

So lässt Holger Mahlich szenenhaft die Schlüsselmomente im Leben seines Schwiegervaters wieder lebendig werden, auf Fakten beruhend und gleichzeitig mit der erzählerischen Freiheit eines Romanes. „Nicht um etwas zu beschönigen, sondern um es verständlich zu machen.“ Das ist gelungen.

Das Buch „Der Unpolitische. Wolfgang Liebeneiner im Dritten Reich“ (ISBN-13: 9783868131314) ist im Verlag Edition Noack & Block erschienen und im gut sortierten Buchhandel erhältlich.

Von Nicole Hollatz