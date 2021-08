Grevesmühlen

Einmal wie Mika auf Ostwind über die Wiesen galoppieren oder wie Bibi und Tina über den Wassergraben springen – das ist der Traum vieler junger Mädchen und auch mancher Jungen und Erwachsenen. Doch um sicher im Sattel über den Graben zu kommen, benötigt man eine solide Reitausbildung. Leider übersteigt die Nachfrage in Mecklenburg bei Weitem das Angebot. „Bei mir stehen wöchentlich Menschen vor der Tür, die reiten lernen wollen“, berichtet Tina Morsch vom Hof „Islandpferde in Nordwestmecklenburg“ in Alt-Meteln. Die muss sie alle ohne konkrete Empfehlung wegschicken, denn, so die Trainerin: „ich bilde nur Pferde und deren Besitzer aus, aber keine Reitschüler“.

Darum hat die OZ recherchiert, wo man in unserer Region auch ohne eigenes Pferd das Reiten lernen kann, eine Reitstunde gibt es ab zirka 20 Euro aufwärts:

Die Reitschule Eggerstorf auf dem Zuchthof Keller in Zierow bietet seit diesem Sommer wieder an jedem Wochentag nachmittags Reitunterricht -sowohl in festen Gruppen mit drei Reitern, als auch nach Vereinbarung. Ute Keller hat nach einigen Jahren ohne Reitschulangebot den Neustart gewagt: „Wir freuen uns auf Mädchen und Jungen und natürlich auch sportliche Erwachsene, die bei uns das Reiten lernen wollen“, sagt sie einladend.

Perfektes Einstiegsalter mit sechs oder sieben

„6 oder 7 Jahre ist für Kinder das ideale Einstiegsalter.“ Besonderes Highlight in Eggerstorf: Das ganze Jahr über sind Ausritte an den nahegelegenen Strand möglich.

Reitschüler aus Eggerstorf beim Ausritt an der Ostsee Quelle: Zuchthof Keller

Acht ehrenamtliche Reitlehrerinnen erfüllen aktuell bei den Reitfreunden in Börzow insgesamt 65 Kindern den Traum vom Reiten lernen. Mindestens zwei Anfragen bekommt der Verein in der Gemeinde Stepenitztal wöchentlich. Leider ist hier die Warteliste lang. „Mit Geld für hauptamtliches Personal zur Pflege der Tiere und zum Unterrichten könnten bei uns wesentlich mehr Kinder das Reiten lernen“, erläutert die Vereinsvorsitzende Sabine Dörre-Brunner.

Der Kontakt mit den Pferden tut den Kindern so gut

Das soziale Lernen steht in Börzow im Vordergrund. „Kein Stress, kein Leistungsdruck, respektvoller Umgang mit Mensch, Tier und Material“, ist der Leitgedanke. „Sportliche Erfolge sind bei uns nebensächlich“, erläutert die Reitlehrerin. „Der Kontakt mit unseren Ponys und Pferden tut den Kindern so gut“, schwärmt sie. Doch die Haltung der 15 Tiere koste viel Geld. Darum sei im Reitsport eine andere Förderung nötig, als bei anderen Sportarten. „Dann könnten sich auch einkommensschwächere Familien leisten, ihren Kindern den Wunsch zu Reiten zu ermöglichen.“

Die Reitschüler der Reitfreunde Börzow mit Ihren ehrenamtlichen Reitlehrerinnen und den Ponys Jim und Joe Quelle: Annabelle von Bernstorff

Das Interesse ist groß

Schon seit 1992 kann man beim Reiterhof Rudolph in Oberhof das Reiten lernen. „Das Interesse ist groß, wir können gar nicht alle aufnehmen, die anfragen“, schildert Frank Rudolph. Die Arbeit mit den Reitschülern sei anspruchsvoll für den Lehrer und die Pferde. „Die Pferde müssen auch in der Lage sein, sich jedes Mal wieder auf einen neuen Reiter einzustellen“, erklärt der Pferdewirtschaftsmeister.

Das Gestüt Neuhof von Familie Schulz auf der Insel Poel bietet drei Mal die Woche Unterricht für Kinder und Erwachsene an. Auch Wiedereinsteiger sind hier herzlich willkommen. Wie auf allen anderen Reiterhöfen ist auch in Neuhof eine Voranmeldung dringend erforderlich.

Reitunterricht in der Halle des Carolinenhof in Pogez Quelle: Carolinenhof

Auf dem Carolinenhof in Pogez bei Carlow bietet FN-Reitlehrerin Maria Bathmann Unterricht für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren auf sieben Schulpferden an. „Die Nachfrage ist riesig“, berichtet Maria Bathmann. „Ich wünschte, es würde mehr qualifizierter Reitunterricht in der Region angeboten“, betont die Berufsreitlehrerin. „Es ist so wichtig, dass die Kinder von Anfang an alles richtig lernen, damit ein fehlerhafter Sitz oder die falschen Hilfen für das Pferd gar nicht erst zur Gewohnheit werden. „Das kann man hinterher nur schwer wieder ausbügeln.“ Wichtig sei außerdem die Sicherheit von Pferd und Reiter. „Ich bin sehr dankbar für unsere absolut superbraven Schulpferde, die die Kinder heil durch jede Reitstunde tragen.“

Partnerschaft mit dem Pferd

Der Schwalbenhof in Thandorf stellt den „partnerschaftliche Umgang mit dem Pferd und die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder“ in den Vordergrund. Hier bekommen die Kinder eine solide Ausbildung im Freizeitreiten. Der Hof bietet auch Ferienprogramm und Kindergeburtstage an.

Ambitionierter sind oftmals die Reiter, die Springreiter Frank Breiser auf dem Zuchthof Makowei in Dressur und Springen ausbildet. Das Motto in Gadebusch: „Bei uns werden nicht nur junge Pferde gut ausgebildet, sondern auch junge Reiter bis zur Turnierreife gebracht.“

Bei André Plath auf der Insel Poel verspricht man: „Wir haben für jeden Wunsch die passende Lösung: Das Reiten erlernen, Fähigkeiten durch qualifizierten Reitunterricht verbessern oder den Kindern die ersten Reitstunden ermöglichen.“ Vom Restaurant aus können die Eltern den Kindern sogar beim Reitunterricht zuschauen.

Der Fohlenhof Biestow in der Rostocker Südstadt entstand in den 60er Jahren als Außenstelle des Rostocker Zoos. Heute gibt es hier neben klassischem Reitunterricht eine Shetty-Schule für Kinder ab vier Jahren.

Bei den Bernsteinreitern können Große und Kleine das Reiten erlernen Quelle: Bernsteinreiter

Reiten ist die Trendsportart bei den Mädchen

Tino Leipold von den Bernsteinreitern in Hirschburg und Barth berichtet: „Reiten ist die Trendsportart vor allem bei den Mädchen“. 300 Mitglieder haben die Bernsteinreiter, Tendenz steigend. Viele Eltern wüssten den Umgang mit dem Tier und das Erleben in der Natur für ihre Kinder wertzuschätzen. „Reiten ist ein Sport für alle Sinne“, so der Vereinsvorsitzende. Bei wöchentlichem Unterricht dauere es allerdings schon ein paar Jahre, bis man wie Bibi und Tina über den Wassergraben springen könne.

Auf dem Stuthof am Rande der Rostocker Heide bekommen selbst behinderte Menschen die Möglichkeit eines speziellen Trainings. Dort weiß man: „Der Umgang mit den Pferden kann Ihnen so bei Ihrer Therapie helfen und bereitet auch sonst viel Freude.“

Das Reitcamp Börgerende verweist auf die Tradition der Reitkunst bereits in der Antike: „ Mit einer leichten Hand lehrt man dem Pferd zu arbeiten, seinen Hals zu tragen, den Kopf zu senken…“, soll schon der griechische Philosoph Xenophon im Jahr 400 v. Chr. gewusst haben. Heute kann man auf der modernen Reitanlage sowohl das klassische, als auch das Westernreiten lernen.

Bei „Ontario and Friends´s“, dem Verein von Sandra Rückert in Lambrechtshagen lernen schon die Allerkleinsten ab zwei Jahren einen „vernünftigen und respektvollen Umgang“ mit dem Tier.

Kein Ausschlafen, wenn man mit Tieren arbeitet

Während es bei den Reitschülern keine Nachwuchssorgen gibt, ist es für die Reiterhöfe manchmal nicht leicht, wenn aus Altersgründen ein Nachfolger gesucht wird. „Wenn man mit Tieren arbeitet, gibt es kein Ausschlafen, nicht mal an Weihnachten“, berichtet Patricia von Mirbach vom Reiterhof Böldt in Kühlungsborn. Früher hätten die Reitschüler mehr mithelfen können, doch mittlerweile sei die Schule lang und die Anzahl der weiteren Hobbies groß. „Die Kinder haben so viel auf dem Zettel“ bemerkt sie.

Das Leben ist (k)ein Ponyhof

Allen Reitschulen liegt folgende Botschaft am Herzen: „Wer das Reiten lernen will, sollte sich vorher klar machen, dass dieser Sport mehr ist, als sich nur vom Pferd spazieren tragen zu lassen.“ Oder, wie man auf der Carbäck Ranch in Bentwisch weiß: „Das Leben ist (k)ein Ponyhof“.

Von Annabelle von Bernstorff