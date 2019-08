Wismar

Wenn die Schweden kommen, dann geht es in Wismar hoch her. Beim traditionellen Lauf-Event am Sonntag wurden diesmal alle Rekorde gebrochen. 1300 Anmeldungen waren beim Organisationsbüro des Kreissportbundes Nordwestmecklenburg eingegangen. 1182 Läuferinnen und Läufer kamen davon beim 20. Schwedenlauf mit den Hauptsponsoren Volks- und Raiffeisenbank Wismar sowie Eggers Holzwerkstoffe auf den drei angebotenen Laufstrecken mit dem Schnupperkurs über 1,1 km sowie über 5,3 und 10,2 km ins Ziel.

Ideale Bedingungen für den Lauf

„Ich bin das zweite Mal dabei. Für mich zählt vor allem das Mitmachen“, meinte Jana Floreck. Die 46-jährige Lübberstorferin freute sich auf den 10,2 Kilometer langen Lauf. Das sah man ihr an. Kein Wunder eigentlich. Denn regelmäßig schnürt sie die Schuhe und läuft dann mehrmals in der Woche zehn Kilometer. So ging Floreck gut vorbereitet an den Start.

Trotz regelmäßiger Trainings- und Wettkampfläufe war auch für Uwe Bobreck aus Kronach das Dabeisein das entscheidenden Kriterium. Im letzten Jahr hatte der heute 55-Jährige bei einem Urlaub auf der Insel Poel an dem Lauf in der Hansestadt teilgenommen und war rundum begeistert. Nur die tropischen Temperaturen machten ihm etwas zu schaffen. Das war nun anders. Bei Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad sowie bedecktem Himmel herrschten ideale Bedingungen. Bombreck trieben sie zu einer Zeit, mit der er so vorher nicht gerechnet hätte. Die 10,2 Kilometer wollte er möglichst unter einer Stunde zurücklegen. Die Uhr blieb dann schon nach 49 Minuten und 34 Sekunden stehen. Da strahlte der Routinier und fuhr wie 2018 zu seinem Urlaubsort auf die Insel Poel.

Stralsunder siegt über 5 Kilometer

Groß war die Freude auch bei Tom Landmann. Der 38-jährige Stralsunder hatte sich nach dem 3. Platz im vergangenen Jahr jetzt in einer Zeit von 18 Minuten und 53 Sekunden den Sieg über fünf Kilometer gesichert. Lange musste er auf seinen Sohn Justin Zabel nicht warten. Der 13-Jährige kam nur zwei Minuten später ins Ziel, gewann damit nach 2018 ein weiteres Mal in seiner Altersklasse.

Polit-Prominenz lief über 5 und 10 Kilometer mit

Auch Wismars Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) hatte das Lauffieber gepackt. Zum ersten Mal nahm er als Aktiver an dem Schwedenlauf teil und wirkte nach den 5,3 Kilometern noch ziemlich entspannt. Ebenfalls im Teilnehmernfeld über diese Distanz gesichtet wurden Birgit Hesse, Präsidentin des Landtags von M-V, und Susanne Peters-Meyer von der Volks- und Raiffeisenbank Wismar. Für sie war es ebenfalls die erste aktive Teilnahme am Schwedenlauf. Und auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Junge startete beim Schwedenlauf. Zum wiederholten Mal lief er die 10,2 Kilometer.

Entlang der Strecke und am Ziel fanden sich indes immer mehr Zuschauer ein, die den Läuferinnen und Läufern applaudierten. Einer von ihnen war besonders schnell. Es war der Berliner Mustapha El Ouartassy. Der 28-Jährige brauchte für die 10,2 Kilometer gerade einmal 29 Minuten und 53 Sekunden und erreichte damit über zweieinhalb Minuten vor dem Zweitplatzierten Volker Goineau aus Braunschweig das Ziel. Der Sieger war von der Strecke und der Veranstaltung begeistert. Sein nächstes Ziel ist jetzt der Berlin-Marathon im September. Dort möchte der Schwedenlauf-Sieger von Wismar seine persönliche Bestzeit von zwei Stunden und 15 Minuten unterbieten.

Junger Wismarer gewinnt den Schnupperlauf

Bei den Frauen sicherte sich über die lange Distanz Christina Pilz aus Rostock in 38 Minuten und 52 Sekunden vor der ebenfalls aus der Hansestadt kommenden Laura Michel den Sieg. Und auch über 5,3 Kilometer waren an diesem Tag Frauen aus Rostock die schnellsten. Hier gewann Beate Krecklow in 21 Minuten und sieben Sekunden vor Lila Altrichter und Tatjana Rüggeberg.

Jubeln durfte auch der zehnjährige Yannik Pahl. Der Wismarer erreichte beim Schnupperrennen über 1,1 Kilometer in vier Minuten und 16 Sekunden als Erster das Ziel.

Viele Helfer entlang der Strecke

Einmal mehr hatte der Schwedenlauf am Sonntag für Faszination bei Läuferinnen und Läufern sowie Zuschauern gesorgt. An dem Erfolg dieses Events hatten viele ihre Anteil. Neben den Verantwortlichen des Kreissportbundes gehörten dazu weitere fleißige Helfer. Unter ihnen befanden sich zum Mitarbeiter der Volks- und Raiffeisenbank Wismar, die den Aktiven an der Laufstrecke Wasser reichten, sowie Physiotherapeuten des Sana Hanse-Klinikums. Sie hatten Massagebänke mitgebracht und lockerten die Muskeln der Läuferinnen und Läufer nach den Wettkämpfen. Darüber hinaus waren Unfallhilfestellen eingerichtet worden, standen Krankentransportwagen bereit und waren Fußstreifen mit Notfallkoffer unterwegs, um im Fall der Fälle möglichst schnell reagieren zu können. Mitglieder des Arbeiter Samariter Bundes, Malteser und das DRK arbeiteten hier unter der Leitung von Tim Hoffmann (28) eng zusammen. Er ist Rettungsassistent in Bad Kleinen.

Von Dirk Hoffmann