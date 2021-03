Wismar

Volle Hörsäle, Campusleben, Studentenpartys – all das wird es auch nach der Pandemie wieder geben. Davon ist Prof. Bodo Wiegand-Hoffmeister, Rektor der Hochschule Wismar, fest überzeugt. Dennoch biete die Krise für die akademische Ausbildung junger Menschen auch eine große Chance – „nämlich die Vermehrung der Optionen bei Studium, Lehre und Forschung“.

Laut des Rektors wird es wegen der Erfahrungen des letzten Jahres einen großen Digitalisierungsschub an den Hochschulen im Land geben. „Das betrifft unter anderem die Infrastruktur für den Bereich der Verwaltung mit Homeoffice und der Einführung digitaler Akten, um nicht nur krisenfester, sondern auch papierloser und umweltfreundlicher zu arbeiten.“ In der Corona-Pandemie seien zwar Ad-hoc-Lösungen dafür gefunden worden. „Aber jetzt ist die Zeit, zu diskutieren, was wir davon künftig weiter mitnehmen wollen und wie wir das noch optimieren können“, so Wiegand-Hoffmeister.

Abfilmen von Vorlesungen reicht nicht

Die Hochschule sei, auch durch ihre langjährigen Erfahrungen mit Onlinelehre und Fernstudium, bisher gut durch die Krise gekommen. Dennoch gebe es auch in Wismar noch Potenzial für Veränderungen im Angebot der digitalen Lehre. „Denn es reicht nicht immer, Vorlesungen einfach abzufilmen und ins Netz zu stellen“ – auch bei den Studierenden hätte sich der Anspruch an die Qualität der Onlinelehre erhöht.

Um künftig auch die Option digitaler Klausuren sowie Prüfungen zu haben, müsste sich zudem das Hochschulrecht im Land ändern. Das sei auch schon angeschoben worden. „Denn es geht ja um die Frage, wie wir die notwendige Kontrolle in der Häuslichkeit unter Beachtung des Datenschutzes umsetzen können“, so der Rektor.

Studentenleben ist nicht digitalisierbar

Natürlich sei auch der Bereich der Forschung von einem Wandel durch die Krise betroffen. „Wir sind als Hochschule für angewandte Wissenschaft ja in der Region gut und eng vernetzt“, sagt Prof. Wiegand-Hoffmeister. Künftig würden sich in der Industrie und Arbeitswelt aber andere Fragestellungen ergeben, welche dann auch die Forschung betreffen. „Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass es mal eine App braucht, um die Impflogistik zu verbessern. Jetzt waren solche Angebote ganz dringend gefragt“, nennt er ein Beispiel, das im von der Hochschule betriebenen Digitalen Innovationszentrum erforscht werden könnte.

Bei allem digitalen Fortschritt geht aber auch der Rektor aus Wismar davon aus, dass der akademische Nachwuchs bald wieder im Hörsaal sitzen wird. „Denn was wir nicht digitalisieren können, ist das studentische Leben – und das gehört zur Entwicklung der jungen Menschen zwingend dazu“, sagt Bodo Wiegand-Hoffmeister.

Von Claudia Labude-Gericke