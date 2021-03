Paris/Rostock/Rerik

Das klingt doch: Paris – Rostock – Rerik. Was sich wie die mecklenburgische Neuauflage eines Wim Wenders-Films anhört, ist ein Projekt von Christo & Jeanne-Claude, das der Franzose bereits 2019, ein Jahr vor seinem Tod, angekündigt hatte. Im September soll nun – postmortem – ein zweites monumentales Verhüllungsprojekt eines Objektes von nationaler Bedeutung erfolgen. L’Arc de Triomphe – der Triumphbogen in Paris.

National aufgeladene Symbole wie Reichstag oder Triumphbogen

Der Triumphbogen ist für die Franzosen noch weitaus mehr mit nationaler Bedeutung aufgeladen als der Reichstag in Berlin für die Deutschen. 1995 hat das Künstlerpaar den Reichstag verhüllt („Wrapped Reichstag“) – ein temporäres Kunstprojekt, das die Künstler aus Paris endgültig ins Kunstbewusstsein der Deutschen hob und fünf Jahre nach der Wiedervereinigung wie ein Symbol für den Aufbruch eines wirklich Neuen Deutschlands stand.

Jetzt soll der Triumphbogen folgen. Interessant: Erste Ideen, Skizzen, Grafiken, Collagen zu Wrapped Reichstag oder Wrapped L’Arc de Triomphe gehen auf die frühen 60er Jahre zurück und sind nun in Rostock und Rerik zu sehen. Christo & Jeanne-Claude waren es seit ihrer künstlerischen Jugend gewohnt, dass ihre Kunstprojekte Zeit brauchten. Wegen der hohen Kosten und weil sie derart monumental waren, dass Planung und Genehmigungsverfahren oft Jahrzehnte in Anspruch nahmen.

Skizze von der Verhüllung des L'Arc de Triomphe in Paris von Christo aus dem Jahr 1961. Quelle: Repro: Heiko Rönsch

Der Anstoß für die Doppelschau in Rerik und Rostock kam von Günther Uecker (91), dessen Geburtstag die Kunsthalle und die Stadt Rerik 2020 feierten. Dabei äußerte Uecker, der in den letzten Kriegsjahren auf der Halbinsel Wustrow gelebt hatte, den Wunsch, dass Rerik eine Ausstellung mit Werken von Christo & Jeanne-Claude, die er seit den 60er Jahren kannte, zeigt. So fingen die Düsseldorfer Galerie Breckner, die Stadt Rerik und Kunsthalle an, zu planen.

Große Kunst im kleinen Rerik

Im Oktober 2020 war es so weit. Große Kunst im kleinen Rerik. Das Ostseestädtchen durfte Werke der Weltkünstler aus Paris zeigen. Für einen Tag. Dann kam der erneute Lockdown. Mathias Druse von der Stadt sagt: „Wir hatten das Pech, dass wir am 30. Oktober exakt einen Tag öffnen durften.“ Dann gingen die Schotten runter. An diesem einen Tag kamen 380 Besucher. Die Schlange stand 200 Meter von der Kösterschün bis zur Kirche. Seitdem hängen und stehen die Bilder, Fotografien und Objekte fast unsichtbar im Saal. Der Kunsthalle ging es ähnlich. Dort lagerten Objekte, Grafiken, Fotografien, Skizzen, Collagen seit Ende 2020 im Schaudepot. Christo & Jeanne-Claude könnte dieser kleiner ironische Schachzug der Kunstgeschichte gefallen haben. Ein Virus verhüllt ihre Kunst vor der Menschheit.

Themen wie Migration und Umweltzerstörung seit den 60er Jahren

Jetzt ist es alles wieder zu sehen. Die Kunsthalle zeigt Christo & Jeanne-Claude seit dem 13. März. Die Kösterschün öffnet am 25. März. Projektkoordinatorin Stefanie Meyer sagt: „Schaut man sich die Ausstellungen an, die auch auf die Entstehungsgeschichte zahlreicher Projekte eingeht, zeigt sich, wie extrem visionär diese Künstler waren.“ Die Projekte hätten immer mehrere Lese- und Interpretationsebenen von der Materialwahl über die ästhetische Aufladung im öffentlichen Raum bis hin zu den gesellschaftspolitischen Bezügen. Mit Werken, wie dem Valley Curtain in Colorado 1970, der verhüllten Küste in Australien 1969 oder The London Mastaba 2018, ziehen sich die Themen Umweltzerstörung Klimaschutz oder auch Migration durchs Œuvre.

Christo & Jeanne-Claude haben Naturschutz bereits thematisiert, weit bevor das irgendjemand politisch auf dem Radar hatte. 1962 – ein Jahr nach dem Bau der Berliner Mauer – stapelte das Künstlerpaar ohne Genehmigung 89 (!) Ölfässer in der Rue Visconti in Paris und nannte das „The Iron Curtain“. Damit machten sie nicht nur auf die deutsche Teilung, sondern auch auf die menschlichen Tragödien durch den gerade zu Ende gegangenen Algerienkrieg aufmerksam, gegen den in den Straßen von Paris jahrelang demonstriert wurde. 33 Jahre später verhüllten sie den Berliner Reichstag im wiedervereinten Deutschland. Der Keim für dieses Projekt war 1962 gelegt worden.

Im Jahr 2009 zeigen Christo und Jean-Claude im spanischen Rioja ein Modell des verhüllten Berliner Reichstags. Quelle: Raquel Manzanares/EPA

Christo hat seine Jeanne-Claude als Porträtmaler Ende der 50er Jahre in Paris kennengelernt, als ihre Mutter ein Bild von sich bei ihm in Auftrag gab. Der Liebe auf den ersten Blick folgte eine lebenslange intensive Verbundenheit und künstlerische Inspiration. Beide machten stets klar, dass sie nur zusammen gedacht werden können. Auch und vor allem als Künstler. Christo sprach auch Jahre nach Jeanne-Claudes Tod immer vom Wir.

Christo-Schau mit Anmeldung Wer die Ausstellung von Christo & Jeanne-Claude in der Kösterschün Rerik (Dünenstraße 4a), die ab 25. März wieder geöffnet ist, sehen möchte, muss sich vorher telefonisch anmelden. Das Heimatmuseum in der Kösterschün ist dienstags von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, freitags von 10 bis 12 Uhr sowie am Wochenende von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist während der Öffnungszeiten unter der Telefonnummer 0175/436 34 03 möglich.

Zuletzt tat er das 2019, als er ankündigte, 2020 den Triumphbogen zu verhüllen. Eine Idee, die ebenfalls auf die Anfänge in den 60ern zurückging. Stefanie Meyer sagt: „1961, drei Jahre nachdem sie sich kennengelernt hatten, begannen Christo und Jeanne-Claude temporäre Kunst für den öffentlichen Raum zu schaffen. Eines ihrer ehrgeizigsten Projekte war die Verhüllung eines öffentlichen Gebäudes. Christo, der zu dieser Zeit ein Zimmer in der Nähe des Arc de Triomphe mietete, fertigte Studien für ortsspezifische Projekte, darunter eine Fotomontage des verhüllten Arc de Triomphe“.

In den 70er und 80er Jahren schufen sie weitere Studien für das Projekt, 2017 finalisierte Christo die Idee. Doch dann kam Corona und am 31. Mai 2020 starb der Künstler in New York. Er hatte jedoch zu Lebzeiten stets Wert darauf gelegt, dass begonnene Projekte nach seinem Tod von seinem Team fortgeführt werden.

25 000 Quadratmeter Polypropylen-Stoff für den L’Arc de Triomphe

Nun also der zweite Anlauf. Mit 25 000 Quadratmetern Polypropylen-Stoffs soll der Triumphbogen 60 Jahre nach der ersten Idee vom 18. September bis zum 3. Oktober verhüllt sein. Kunsthalle und Kösterschün zeigen die Doppelschau „Zwischen Erinnerung und Vision. Collage-Grafiken von Christo und Jeanne-Claude / Fotografien von Wolfgang Volz“ bis 25. April.

Von Michael Meyer