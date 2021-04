Hornstorf/Rerik

„Mein ganzes Leben war Musik“, sagt Hans Kray. Er war Musiklehrer, leitete die Kreismusikschule im damaligen Landkreis Bad Doberan, mehrere Kinder-, Schul- und Erwachsenenchöre und spielte als Alleinunterhalter auf seinem Keyboard zum Tanz auf sowie bei Familienfeiern. In 120 Orten trat er auf. Am 2. April begeht Hans Kray seinen 90. Geburtstag.

Die Liebe zur Musik weckte wohl sein Vater, der seinem elfjährigen Sohn ein Knopfakkordeon, besser bekannt als Treckfiedel, schenkte. Die Familie war nach der Flucht aus Danzig 1945 in Hornstorf untergekommen. Ein Jahr später tauschte der Vater das Instrument und einen Fuchspelz gegen ein Tastenakkordeon für seinen musikalischen Spross. Der beschloss als 16-Jähriger mit seinen Freunden, den Brüdern Karl-Heinz und Jürgen Drews, Musik zu machen. Das Trio nannte sich „Melodias“ und spielte in der Hornstorfer Gaststätte zum Tanz auf. „Sogar aus Wismar kamen die Leute zum Tanzen“, erinnert sich Hans Kray. Bald begann er auch als Alleinunterhalter über die Dörfer zu tingeln. „Musik zu machen, das war das schönste Hobby“, erklärt er.

Zahlreiche Fotos erinnern an die Auftritte mit seinen Chören. Er hat sie geleitet und auf dem Akkordeon begleitet. Quelle: Haike Werfel

Die Leidenschaft zum Beruf gemacht

Er machte es schließlich zum Beruf. Nach der Ausbildung am Institut für Lehrerbildung in Neukloster bildete sich der junge Pädagoge in Berlin zum Musiklehrer weiter. Als zweites Fach kam 1963 die Kunsterziehung dazu. In seiner ersten Schule als Junglehrer in Kamin, südlich von Neubukow, leitete Hans Kray seinen ersten Chor.

Inzwischen hatte er seine Frau Edith beim Tanzen in Hornstorf kennengelernt. Ihre Familie hat es auf der Flucht aus Königsberg (heute Kaliningrad) ebenfalls zufällig in das kleine Dorf vor den Toren Wismars verschlagen. Auch sie war Lehrerin, arbeitete aber in Ribnitz-Damgarten. Das Paar verlobte sich, um gemeinsam an einer Schule eingesetzt zu werden. So kam es 1951 an die Goetheschule in Rerik. Im Ostseebad gründete es eine Familie, bekam drei Kinder, baute ein Haus und lebte hier bis 2020.

30 Jahre Chorleiter in Hohenfelde

In Rerik leitete Hans Kray erst den Schulchor, dann von 1955 bis 1987 einen Kinderchor. Die Tanzgruppe übernahm seine Frau. Sie teilte die Liebe ihres Mannes zur Musik und sang später in seinen Chören mit. Von 1977 engagierte sich der Musikbegeisterte zusätzlich in Hohenfelde, einem Dorf südlich von Bad Doberan. Als Ensembleleiter war er für den Chor, eine Instrumental- und Tanzgruppe verantwortlich. „Dreißig Jahre leitete ich den Erwachsenenchor in Hohenfelde. Dabei stand mir meine Frau zur Seite und sie hat auch mitgesungen.“ Die Eheleute erinnern sich an zahlreiche Auftritte und Chortreffen. Die führten sie unter anderem 2003 nach Passau und 2005 nach Lindau am Bodensee. „Wir sind viel herumgekommen, es war anstrengend, aber eine schöne Zeit“, sagt Ehefrau Edith (86).

Seniorensingegruppe in Rerik war sein letzter Chor

Nach der Jahrtausendwende nahm Hans Kray noch den Erwachsenenchor in Kamin und den Frauenchor in Neubukow unter seine Regie. Bis 2007, dann musste er 76-jährig aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten. Für ein Jahr begleitete er auch die Volkstanzgruppe in Dreveskirchen bei Wismar. Nur die Seniorensingegruppe „Nachtigallen“ in Rerik, in der beide Eheleute aktiv waren, führte er noch bis 2014. Nach zehn Jahren und einem weiteren Schlaganfall musste er die Leitung abgeben.

Hans Kray und seine Frau Edith vor einer Tafel mit seinen Auszeichnungen, darunter die Ehrennadel des Landes MV für besondere Verdienste im Ehrenamt. Quelle: Haike Werfel

Erst mit 85 Jahren als Alleinunterhalter aufgehört

All die Jahre hat der Musiker mit Leib und Seele auch als Alleinunterhalter die Menschen erfreut. Er spielte auf Tanzveranstaltungen, für Rentnergruppen, auf Familienfeiern, Frühlingsfesten und Weihnachtsfeiern. Bis 2016. Dann musste er auch diese Tätigkeit einstellen. „Jetzt spiele ich, wenn’s mir gut geht, und nur noch für die Familie“, sagt der Senior, setzt sich ans Keyboard und lässt „Goodbye, My Love, Goodbye“ erklingen. Seit über einem Jahr lebt er mit seiner Frau wieder in Hornstorf. Ihre Tochter Christiane Wittig kümmert sich um die Eltern.

Von Haike Werfel