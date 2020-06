Schwerin

Die Zukunft der MV Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund und damit von mehr als 3000 Jobs hängt am seidenden Faden: Die derzeit laufenden Verhandlungen mit 17 Banken, die eine Sicherungsrücklage freigeben müssen, ziehen sich hin. Nach OZ-Informationen fehlen noch wenige Prozent an der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit. Die 17 Banken stammen von mehreren Kontinenten.

Eigentlich hatte die Landesregierung den heutigen Freitag als Zielmarke für die Verhandlungen vorgegeben. Denn bereits kommende Woche drohe den MV Werften die Insolvenz. Ob dies zu halten ist, darüber sind sich nicht alle Seiten sicher. Bis 18 Uhr soll nun ein Ergebnis feststehen.

Die Banken sollen eine Sicherungsrücklage freigegen („Lock-Box“), die der Mutterkonzern der MV Werften, Genting Hongkong, hinterlegt hat. Daraus sollen 175 Millionen Euro entnommen werden, um offene Rechnungen zu begleichen. In einem zweiten Schritt erhoffen die MV Werften Staatshilfen des Bundeswirtschaftsministeriums über 570 Millionen Euro.

Von Frank Pubantz