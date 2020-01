Rettung für Wismars alte Mensa: Das hat der Käufer jetzt vor

Wismar

Die gute Nachricht verriet Bürgermeister Thomas Beyer bei seiner Rede zum Neujahrsempfang in St. Georgen: Die Wismarer Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) kauft die alte Mensa am Friedenshof.

„Noch ist der Notarvertrag nicht unterschrieben“, relativiert Wobau-Geschäftsführer Klaus-Dieter Thauer. Aber mit dem Verkäufer sei man sich einig und der Aufsichtsrat, in dem auch der Bürgermeister Mitglied ist, habe zugestimmt. Über den Kaufpreis werde nicht gesprochen.

Sanierung innerhalb von drei Jahren

Die Wobau hat dort Großes vor. Der Wismarer Müther-Bau soll umfassend saniert werden. „Es liegt im Interesse der Stadt und der Wobau, dass Wismars einziger Müther-Bau erhalten bleibt“, kommentiert Thauer.

Noch stehe man am Anfang der Planungen, aber der Bau solle im Idealfall in zwei bis drei Jahren saniert sein. Und natürlich so, dass das „Müthertypische“ sichtbar bleibt. Thauer: „Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe!“ Allerdings stehe der Bau nicht unter Denkmalschutz.

Nach der Sanierung will die Wobau in die Mensa umziehen, der Ort läge zentraler und verkehrstechnisch günstiger als das „Blaue Wunder“ im Juri-Gagarin-Ring. Das blaue Hochhaus aus den 1970er-Jahren ist in die Jahre gekommen. „1993 wurde es modernisiert“, erklärt Thauer. Seitdem ist in dem Haus, das auch der Wobau gehört, nicht mehr viel passiert .

Blaues Wunder wird abgerissen

„Es wären in Zukunft größere Maßnahmen im ‚Blauen Wunder‘ fällig. Das Haus ist eine große Energieschleuder mit den Nachtspeicheröfen“, berichtet er weiter. Das lohne sich nicht, der Aufwand wäre zu groß, sagen die Fachleute.

Nach dem Umzug des nach eigenen Angaben größten Vermieters der Stadt soll das Hochhaus abgerissen werden. „Dort entstehen Baugrundstücke in bester Lage direkt am Köppernitztal“, berichtet Katrin Remer, sie ist bei der Wobau unter anderem für den Grundstücksverkauf zuständig.

Platz für Mieter in der Mensa

Die Mensa ist weit größer als das „Blaue Wunder“, der Müther-Bau hat auf zwei Etagen je gut 3500 Quadratmeter Nutzfläche, das Hochhaus nur insgesamt 1500. „Ein Teil der Mensa kann vermietet werden“, so Klaus-Dieter Thauer.

Derzeit ist ein Catering-Unternehmen Mieter und wolle das auch bleiben. Dazu sollen Büroräume entstehen, genau wie in dem Part des Gebäudes, den die Wobau nutzen will. Die Zeiten des Partykellers sind damit aber endgültig vorbei.

Keine Disco mehr

Einen Discobetrieb könne die Wobau sich nicht vorstellen. „Wir suchen langfristige Mieter“, erklärt Klaus-Dieter Thauer. „Am Ende muss so ein Vorhaben wirtschaftlich funktionieren“, erklärt Katrin Remer.

Anfang 2021 könnte die Sanierung beginnen. Die Hoffnung der Wobau lautet, mit der sanierten Mensa und guten Mietern das ganze Areal aufzuwerten, damit auch andere sanieren, beispielsweise den lange leer stehenden Supermarktflachbau.

Über ein Jahr Leerstand

Seit Dezember 2018 war das Gebäude ungenutzt. „Wir mussten wegen Brandschutz und Lärmproblemen dicht machen“, erzählt Sven Böttcher. Seit 26 Jahren gehört(e) die Mensa mit ihren Discos zu seinem Leben dazu. Erst war er Mieter, dann gründeten die Discofans einen Trägerverein, dann kauften sie das Objekt vom Land und gründeten eine GmbH zur Absicherung.

„Die Nachfrage nach Disco ging immer mehr zurück, die Jugend von heute hat andere Interessen“, erklärt er. So war es nach dem behördlichen Aus für die Mensa wirtschaftlich nicht tragbar, in Brandschutz und Co. zu investieren. Sven Böttcher ist ehrlich: die wirtschaftliche Last mit Unterhaltskosten stand in keinem Verhältnis zu den Einnahmen.

„Aber loslassen war auch nicht einfach! So traurig wie es ist, es hängt viel Herzblut dran“, kommentiert Sven Böttcher. Über einen Makler suchte er einen Käufer für das große Objekt. „Es haben genug angeklopft, weil die Lage ja so interessant ist. Die meisten hat nur das Grundstück gereizt, die wollten abreißen.“ So ist er froh über die Entscheidung von Stadt und Wobau, Wismars Müther-Bau zu retten.

Wismars vergessener Müther-Bau Der Binzer Bauingenieur Ulrich Müther (1934–2007) wurde durch seine filigranen Schalentragwerke zu einem bedeutenden Vertreter der Architektonischen Moderne, Müthers Werke stehen in ganz Deutschland, aber beispielsweise auch in Libyen, Kuwait, Polen, Kuba und Finnland. Müthers Ansatz überzeugte damals nicht nur architektonisch, sondern auch ökonomisch. Die Schalenbauten waren in kurzer Zeit und mit wenig Beton umsetzbar. Seine doppelt gekrümmten Beton-Schalentragwerke kamen zum Teil mit nur sieben Zentimeter dicken Betondecken aus. Die alte Mensa in Wismar ist 1972 als eine Schirmschalenkonstruktion entstanden. 1975 war der Gesamtbau fertig. Sieben Schirmschalen – jeweils zirca 13 mal 14 Meter groß – bilden das Dach. Statt Säulen als bautechnisch notwendige Träger sind die „Pilze“ Teil der Architektur und geben dem großen Mensaraum sein Gesicht. An der Wismarer Hochschule gibt es übrigens das Müther-Archiv, das den Nachlass des Bauingenieurs verwaltet.

