Rettungsdienst in Nordwestmecklenburg wird aufgestockt: Das sind die Gründe

Grevesmühlen

Es geht um Leben und Tod – und auch um Geld. Der Rettungsdienst in Nordwestmecklenburg soll neu strukturiert werden, ein Gutachten hat nun aufgezeigt, wo die Probleme in der Region liegen und wie sie behoben werden können. Das kostet Geld, das unter anderem die Kassen aufbringen müssen.

Florian Haug, Leiter Brand- und Katastrophenschutz Nordwestmecklenburg in Grevesmühlen: „Wir können in den Städten wie zum Beispiel Wismar die Hilfsfristen einhalten, der Rettungswagen ist in rund 98 Prozent der Fälle innerhalb von weniger als neun Minuten beim Patienten.“ Quelle: Michael Prochnow

Doch die Verhandlungen zwischen dem Rettungsdienst, den der Landkreis mithilfe der Wohlfahrtverbände wie dem DRK Nordwestmecklenburg und den Johannitern umsetzt, und der Kreisverwaltung sind alles andere als ein Selbstläufer. Selbst beim Thema Rettung. „Das ist tatsächlich eine Herausforderung“, sagt Florian Haug, Betriebsleiter Rettungsdienst in Nordwestmecklenburg. Und Baustellen gibt es einige, denn knapp 20 Jahre lang wurde zwar in Fahrzeuge, Technik und die Ausstattung der Wachen investiert. Die Strukturen jedoch blieben weitestgehend unberührt. Das soll sich nun ändern.

Denn: „Wir können in den Städten wie zum Beispiel Wismar die Hilfsfristen einhalten, der Rettungswagen ist in rund 98 Prozent der Fälle innerhalb von weniger als neun Minuten beim Patienten“, sagt Haug. Im ländlichen Bereich sieht das schon anders aus, hier sind es gerade einmal 77 Prozent. Das Fazit: „Die Hilfsfrist wird nicht eingehalten.“ Das sei auch aufgrund der Strukturen gar nicht möglich. Wismar zum Beispiel verfügt über zwei Rettungswachen, eine im Stadtgebiet und eine am nördlichen Stadtrand. Die außerhalb des Zentrums gelegene Wache soll eigentlich den Nordosten des Landkreises samt der Insel Poel mit abdecken. „Aber der Rettungswagen ist oft in Wismar unterwegs, so dass für Einsätze östlich und nördlich der Kreisstadt, die dann kommen, ein Rettungswagen von einer anderen Wache angefordert werden muss.“ Das kostet natürlich Zeit, die eigentlich nicht vorhanden ist.

Neue Rettungswachen in Nordwestmecklenburg

Deshalb sollen neue Rettungswachen gebaut werden. Unter anderem plant der Landkreis Neubauten in Rieps nahe der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein, in Mühlen-Eichsen für den östlichen und südlichen Bereich sowie ein neues Gebäude in Gadebusch, das die alte Wache ersetzen soll. „Sie entspricht nicht mehr den Anforderungen und liegt so ungünstig, dass es wertvolle Zeit kostet, bis die Kräfte am Einsatzort sind“, beschreibt Florian Haug das Problem.

700 Einsatzfahrten mehr als noch vor vier Jahren

Und die Zahl der Einsätze habe zugenommen, so der Betriebsleiter. Die Pandemie sei allerdings nur ein Punkt von vielen, die dabei eine Rolle spielten. „Das Anspruchsdenken hat sich verändert, um es mal drastisch auszudrücken, vom eingewachsenen Zehnagel bis zum Muskelkater reichen streckenweise die Gründe, um einen Rettungswagen zu rufen.“ Und im Zweifel würden die Teams immer rausfahren. Zum Vergleich: 2017 zählte der Rettungsdienst 27 374 Einsatzfahrten aller Wachen in Nordwestmecklenburg. Im vergangenen Jahr waren es 28 071 – also rund 700 Fahrten mehr als noch in den Vorjahren. Das ist eine erhebliche Mehrbelastung, die die Mitarbeiter in den Wachen dauerhaft nicht abfedern können.

Kein einziger Rettungshubschrauber in Westmecklenburg

Ein weiteres Problem, um eine flächendeckende Versorgung der rund 160 00 Einwohner im Nordwestkreis zu gewährleisten, sei die mangelhafte Luftrettung. In ganz Westmecklenburg gebe es laut Haug keinen Rettungshubschrauber. Die nächsten Maschinen stehen in Siblin bei Ahrensbök und in Perleberg in der Prignitz. Die Folge: „Die Luftrettung in Westmecklenburg ist mangelhaft.“ Dabei spiele es gar nicht so sehr eine Rolle, wie schnell der Hubschrauber am Einsatzort sei. Viel wichtiger sei der Umstand, dass der Hubschrauber den Verletzten so schnell wie möglich in eine Spezialklinik bringen kann. „Ohne Hubschrauber bleiben nur die Fahrzeuge, und wenn zum Beispiel nach einem schweren Verkehrsunfall eine Spezialklinik angefahren werden muss, dann ist das mit den Rettungswagen ein Problem, wenn es um das Thema Zeit geht.“ Er habe das Problem der fehlenden Luftrettung bereits mehrfach im Sozialministerium angesprochen. „Aber dort sieht man das Problem offenbar anders.“ Passiert sei in den vergangenen Jahren jedenfalls nichts.

Sozialministerium: Studie soll in Auftrag gegeben werden

Alexander Kujat, Sprecher des Sozialministeriums in Schwerin erklärt dazu: „Zutreffend ist, dass die luftgebundene Notfallrettung in Mecklenburg-Vorpommern durch drei Rettungstransporthubschrauber an den Standorten in Güstrow, der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Neustrelitz durchgeführt wird.“ Die beiden Standorte in der Prignitz und in Ostholstein würden jedoch auch eingebunden. „Mit den aufgeführten luftgebundenen Rettungsmitteln wird der 70-Kilometer-Radius, der in der Luftrettung üblicherweise angesetzt wird, erfüllt und eine luftgebundene rettungsdienstliche Versorgung von Westmecklenburg sichergestellt.“

Die Rettungsdienstplanverordnung Mecklenburg-Vorpommern sehe laut Alexander Kujat eine Überprüfung im Abstand von mindestens zehn Jahren vor. „Mit Blick auf das Inkrafttreten der Rettungsdienstplanverordnung Mecklenburg-Vorpommern im September 2016 ist damit eine Überprüfung bis spätestens September 2026 umzusetzen. Das Ministerium wird ein Gutachten zur Überprüfung der Standorte für die RTH im Land in Auftrag geben.“

Von Michael Prochnow