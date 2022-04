Luftrettung - Schnellere Hilfe in der Not: Rettungsdienst in Nordwestmecklenburg wird aufgestockt

Zusätzliche Rettungswachen, mehr und besser ausgebildetes Personal und weitere Fahrzeuge sollen den Rettungsdienst in Nordwestmecklenburg effektiver machen. Denn das ist dringend nötig. Wo es am meisten hakt und warum in ganz Westmecklenburg kein einziger Rettungshubschrauber stationiert ist.