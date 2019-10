Richtfest: 32 Wohnungen an Wismars Hafenspitze verkauft

Wismar

Der Rohbau an der Wismarer Hafenspitze ist fertig: Am Freitag wurde Richtfest gefeiert – mit etwa 80 geladenen Gästen, die sich auch im Gebäude umschauen konnten. 39 Ferienwohnungen sollen hier bis zum Sommer 2020 entstehen, bis auf sieben sind schon alle verkauft. Auch ein Paar aus der Nähe von Wismar hat sich eine Wohnung in Wismars bester Lage geleistet. Ihre neue und erste Gästeunterkunft bietet einen Blick auf den Seehafen.

Zur Galerie Richtfest an der Wismarer Hafenspitze

„Wir haben uns diese Seite bewusst ausgesucht“, erzählen die beiden. Grund sei vor allem die Sonne gewesen. Sie würde nur zwei Stunden morgens und zwei Stunden abends auf die Wohnung scheinen und sie deshalb nicht so aufheizen. Die Nähe zum Seehafen würde das Vermietungsgeschäft nicht stören: „Es ist doch interessant zu sehen, was dort passiert.“ Wie sie heißen und in welchem Dorf sie wohnen, wollen die künftigen Ferienwohnungsbesitzer nicht verraten. „Wir haben keinem von unserem Kauf erzählt“, erklären sie. Ihr größter Wunsch ist es, auf Dauer dort wohnen zu können.

Wie Investor Michael Winkler berichtet, gäbe es kaum Käufer, die nicht irgendeinen Bezug zu Wismar haben – ob familiär, beruflich oder weil sie in der Stadt Urlaub gemacht haben. Rund 15 Millionen Euro werden von der Ikos GmbH und der Penta Baltic GmbH (beide aus Berlin) in den Neubau investiert. Neben Ferienwohnungen entstehen Läden, Restaurant, Wellness- und Spabereich sowie auf dem Dach eine Skybar mit Sonnenterrasse. Dort oben erklärt der zweite Investor, Dimitrios Papageorgiu, Gästen, wie die Terrasse einmal aussehen soll. Heftiger Wind weht ihm dabei um die Ohren. „Schön wäre ein ausfahrbares Dach, damit das Geschäft nicht so wetterabhängig ist“, hofft er auf positive Gespräche mit der Stadt. Die überließ den Investoren das Filetstück, weil sie den angrenzenden Ohlerich-Speicher für rund zehn Millionen Euro saniert haben. Dauerwohnen ist dort nicht erlaubt, weil dafür der Seehafenbetrieb eingeschränkt werden müsste.

Von Kerstin Schröder