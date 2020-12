Neuburg

Es geht voran: Die Kita „Sonnenschein“ in Neuburg ist so beliebt, dass dringend ein Anbau hermuss. Der entsteht gerade und die Arbeiten gehen gut voran. Jetzt ist Richtfest gefeiert worden – corona-bedingt im kleinen Kreis mit den Erziehern und einigen Kindern.

Auch Bürgermeister Bernd Hartwig ( CDU) ist bei der Zeremonie dabei gewesen. Er hofft, dass zur Eröffnung im Sommer nächsten Jahres wieder mehr Gäste dabei sein können. Denn das Projekt ist ein Meilenstein für die kleine Gemeinde vor den Toren Wismars.

Rüttelplatte im Einsatz

1,6 Millionen Euro kostet der Anbau, etwa die Hälfte sind Fördermittel. Für einen guten Halt der Bodenplatte musste zunächst das Erdreich fest zusammengedrückt werden – mit einer Rüttelplatte. Deren Vibrationen haben auch einige Anwohner in ihren Häusern zu spüren bekommen und geduldig ertragen. „Für das Verständnis möchte ich mich bei allen bedanken“, betont der Bürgermeister.

Der neue Anbau (l.) und die Kita Quelle: Kerstin Schröder

In einem Nachbarhaus hätte es einige sichtbare Schäden gegeben, aber auch das sei schnell geregelt worden. Dass die Arbeiten planmäßig verlaufen, sei den sehr zuverlässigen Firmen zu verdanken und dem Architekturbüro Steffen Kosmalla, das alles gut vorbereitet habe.

Erzieherteam aufgestockt

Die Nachfrage nach den Kita- und Hortplätzen in Neuburg ist so groß, dass die Gemeinde seit Jahren eine Ausnahmegenehmigung für die Belegung der Einrichtung beantragt. Mit dem neuen Anbau ist das nicht mehr nötig. Auch bei den Erziehern wird aufgestockt. Erst vor kurzem hat das Team eine personelle Verstärkung bekommen, ab Juni soll es eine weitere zusätzliche Stelle geben. Dann werden 18 Frauen und vielleicht Männer die Kinder in Krippe, Kita und Hort betreuen. Einen Erzieher gibt es bereits. „Wir versuchen immer, allen Kindern einen Platz zu geben, um junge Familien in unserer Gemeinde zu halten“, erklärt der Bürgermeister.

Im Moment sind 172 Mädchen und Jungen in der Kita untergebracht. Damit sie im neuen Haus gut aus den Fenstern schauen können, sind diese von den Planern nach unten versetzt worden. Außerdem entstehen Parkplätze und eine Einbahnstraße, die die Eltern nutzen können, um ihre Kinder zu bringen und abzuholen. Zurzeit gibt es keine Möglichkeit, mit dem Auto vorzufahren.

Von Kerstin Schröder