Riesenandrang beim Kürbisfest in Steinhausen

Steinhausen

Kürbis in allen Variationen – den gibt es beim jährlichen Hof- und Kürbisfest in Steinhausen bei Neuburg. Fast alles, was dort am Tag der Deutschen Einheit angeboten wurde, hatte mit Kürbis zu tun, entweder wurde etwas aus der leckeren Frucht gestaltet oder zubereitet.

Kürbis wird immer beliebter

„Inzwischen können die Leute immer mehr mit dem leckeren Fruchtgemüse anfangen, es gibt nicht mehr nur süß-sauer“, freute sich die Frau der Kürbisse Bärbel Tabel und verweist auf das umfangreiche Angebot auf dem Hof: „Wir haben hier Hokaido, Muskat, Spaghetti, Bischofsmütze, roter und gelber Zentner, Butternut und Zierkürbisse, insgesamt wird es eine Ernte um 120 Tonnen geben.“ Die Favoriten der Besucher waren übrigens der Hokaido- und der Muskatkürbis. „Wir haben den Kunden mit unserem Rezeptbuch den Muskat näher gebracht, daraus kann man Kuchen, Marmelade, Bowle oder Rohkostsalat machen“, ergänzt die Mitarbeiterin.

Puffer, Eis, Brot und Waffeln

Faszinierend für die zahlreichen Besucher war wie in den Vorjahren, was man alles aus der Frucht herstellen kann. Viel los war die Marmeladen-Verkostungsstrecke. Eine lange Schlange stand am Kürbispufferstand, dort gab es auch Kürbisbuletten. In der Halle bot Bäcker Woest aus Neuburg Kürbisbrot an. „Wir haben recherchiert, was man aus der Frucht machen kann und nun ist unser Brot ein echter Renner“, sagte Thea Woest und ließ weitere Kunden probieren. Genau gegenüber leuchteten die Kinderaugen, denn dort gab es Vanilleeis, natürlich mit frischem Kürbis zubereitet. Auch Kürbiswaffeln mit Puderzucker wurde angeboten.

Schüler verkaufen Kuchen

Nicole Schulz war mit ihrer ganzen Familie aus Körchow dabei – zum ersten Mal. Sie probierte die Rindersalamie und -leberwurst im Glas und kaufte beides danach. Die Rinder stammen ebenfalls vom Agrarbetrieb Steinhausen. Mehr als 120 Kuchen verkauften Schüler aus Neukloster und Neuburg für ihre Klassenkassen.

Ein Markenzeichen des Hoffestes ist es, dass auch regionale Produkte vorgestellt werden. Die Imkerei Retschlag aus Alt Farpen bot ihre Produkte an. Obstweinmacher Tino Freudenreich war mit verschiedenen Weinen gekommen. Die Tischlerei Riedel aus Neuburg existiert seit 50 Jahren und produziert aus Buche, Kirsche, Pflaumbaum oder dem eigenen Nussbaum tolle Stücke. Und auch als Dieter Riedel einen Hut aus Pappelholz aufsetzte, staunten die Besucher. Und Conny Edlich hat ihn erst gestreichelt und dann gekauft, einen Pilz aus Holz bei Hans Peter Wünsche aus Wismar, der auch Räucherpilze im Angebot hatte.

Viel los im Kinderbereich

Im Kinderbereich saßen den ganzen Tag über immer genauso viele Eltern und Großeltern wie Kinder. Melina schüttelte ihren Sahnebehälter und wollte Butter herstellen – aus der Milch der Hofkühe von nebenan natürlich. Und Mandy Schreiber konnte kaum aufsehen, Lotti und Miky schauten ihr auf die Finger, ob sie auch wirklich ein Kürbismonster schnitzen würde. Die können zu Halloween aufgestellt werden. Lina (7) meinte dazu: „Halloween ist doch schön und nicht alle Kürbisse sind Monster.“

Die Veranstalter und Händler dürften mit dem 10. Kürbisfest zufrieden sein. Hungrig ist niemand bei diesem umfangreichen Angebot an Leckereien geblieben. Und viele Gäste haben auch Produkte der einheimischen Produzenten erworben.

Von Frank-Peter Reichelt