Riesige Löcher in Poels Steilküste – so sieht es auf der Insel aus

Poel

Sturmfluten gehören zur Ostseeküste wie Wind und Möwen. Entlang der Küste hinterlassen sie ihre Spuren, vor allem an den steilen Abhängen.

Auf der Insel Poel in der Wismarbucht sind die Steilküsten durch die Sturmfluten ziemlich löchrig geworden. Vielerorts gibt es kleine und große Höhlen, die das Hochwasser ausgespült hat – mit mächtigem Rückenwind.

Anzeige

Zur Galerie So sieht es an Poels Steilküste aus

Muscheln und Steine

Die Löcher faszinieren Spaziergänger und Badegäste gleichermaßen. Wertvolle Schätze beherbergen sie allerdings nicht. Innen drin liegen meist nur Steine, Muscheln, Algen und ein paar Äste.

Weitere OZ+ Artikel

Große Baumstämme knicken während der Sturmfluten auch mal um und hängen dann an den Steilküsten herunter. Wer viele Löcher sehen möchte, sollte an den Steilküsten am Schwarzen Busch und in Timmendorf entlangschlendern. Eine Stippvisite lohnt sich allemal!

Mehr Infos:

Von Kerstin Schröder