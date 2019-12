Ringen um neue Wismarer Weihnachtsbeleuchtung

Wismar

Nur kurz war die Wismarer Krämerstraße weihnachtlich erleuchtet. Ende November hingen drei verschiedene Arten von Überspannern mit Stern in der Mitte und verschieden geformten Schweifen zu den Häusern hin in der Wismarer Einkaufsstraße. Und genauso plötzlich, wie sie erschienen, waren die Überspanner wieder weg.

„Die Beleuchtung hing zu Testzwecken“, erklärte Wismars Pressesprecher Marco Trunk. Es wurde ausprobiert, welche Variante gut aussehe und auch technisch funktioniere. Diese Überspanner waren es nicht: „Es kamen keine Lkw unten durch.“

Die alten Sternschnuppen, wie sie zum Teil noch in den Straßen hängen, sind in die Jahre gekommen und müssen nach und nach ersetzt werden. Die neuen, eisblau leuchtenden Weihnachtssterne an den Lampen waren im letzten Jahr der Anfang.

Wismarer Weihnachtssterne spalten die Gemüter

Von Nicole Hollatz