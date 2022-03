Wismar

Es ist das erste Rockkonzert seit langer Zeit in Wismar: Am Sonntag (20. März) kehrt die Band „Størtebeker“ nach langer Corona-Zwangspause auf die Bühne zurück. Im Theater spielen die Musiker aus der Hansestadt bekannte Hits von Santiano und stellen die Lieder ihres ersten Albums vor. Es heißt „Käthe Veddermann“.

Musikalisch breit aufgestellt

Sieben Songs haben Burkhard Golla, René Kusserow, Tim Golla und Niels Burr in knapp zwei Jahren komponiert und getextet. Die Band beabsichtigt nicht, sich musikalisch irgendwo einzuordnen. „Da soll entstehen, was aus uns raus will und soll“, sagen die Musiker. Einiges klingt nach Shantyrock, anderes wiederum wie Ostrock – sogar elektronische Klänge sind zu hören, genau wie eine deutschlandweit bekannte Stimme: Tilo Schmitz, einer der erfolgreichsten deutschen Synchronsprecher, hat sich im Album verewigt: Er war unter anderem im Film „Asterix und die Wikinger“ die Synchronstimme von Obelix. Bekannt ist seine Stimme auch durch den Werbespot: „. . . des Wodkas reine Seele“.

Zu kaufen gibt es „Käthe Veddermann“ beim Konzert. Das beginnt um 19.30 Uhr. Restkarten (ab 24,90 Euro) sind an der Abendkasse erhältlich oder auf der Webseite https://www.stoertebeker-band.com/. Es gilt die 3G-Regel, eine FFP2-Maske ist erforderlich. Es handelt sich um den Ersatztermin für den 29. Januar 2022. Die für diesen Tag gekauften Karten gelten auch für den 20. März.

