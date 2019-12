Rohbau steht: Wismars neue Rettungswache ist im Juli bezugsfertig

Wismar

Architekt Christian Beck hat schon einige Projekte für Feuerwehren umgesetzt. Zurzeit arbeitet der Wismarer an einer neuen Rettungswache. Die soll in der Hansestadt im Juli 2020 bezugsfertig sein. Nach jetzigem Stand ist der Plan zu halten. „Wir liegen gut in der Zeit, auch die Kosten werden eingehalten“, betont Christian Beck.

Der Wismarer Architekt Christian Beck: Der Platz für eine Dachterrasse ist da, deshalb nutzen wir ihn." Quelle: Kerstin Schröder

Der Kranz für das Richtfest schwebt seit Mittwochnachmittag über der Baustelle. Neugierige Gäste der Zeremonie hat Christian Beck mit auf einen kurzen Rundgang durchs Gebäude genommen. Das wird künftig aus drei Teilen bestehen: einer Kfz-Zulassungsstelle, dem Rettungsdienst und einer Fahrzeughalle. Die Wände im Erd- und Obergeschoss stehen schon. Auch die Decken sind fertig, aber noch werden sie von vielen Stützen getragen. Der Architekt ist mit dem Baufortschritt zufrieden. Als er im Obergeschoss steht, verrät der Wismarer: „Hier entsteht eine kleine Dachterrasse. Der Platz ist da, deshalb werden wir ihn auch nutzen.“

Altes Autohaus abgerissen

Nutzen können die Dachterrasse ausschließlich die Mitarbeiter der Rettungswache. Die wird wie auch die jetzige in der Wismarer Querstraße rund um die Uhr besetzt sein. Acht Sanitäter sind immer im Dienst. Damit sie in einsatzarmen Zeiten auch mal zur Ruhe kommen und ein bisschen durchatmen können, bekommen sie Schlafplätze und die Terrasse.

Ein altes Autohaus, das früher auf dem Gelände im Gewerbegebiet Rothentor stand, ist für den Neubau abgerissen worden. Doch schon Mitte nächsten Jahres werden wieder einige Wagen zu sehen sein – die Einsatzfahrzeuge der neuen Rettungswache. Deren Mitarbeiter haben immer viel zu tun. Die Belastung ist groß. „Die Wismarer Wache ist die größte in Nordwestmecklenburg und die mit den meisten Einsätzen im Kreis“, berichtet Landrätin Kerstin Weiss ( SPD). Insgesamt gibt es neun Rettungswachen, ihre Mitarbeiter rücken jährlich zu 22 000 Einsätzen aus.

Viele „Notfälle“ sind keine

25 Leute arbeiten zurzeit in ­ Wismars größter Rettungswache. 5523 Einsätze sind sie mit ihren beiden Rettungswagen im vergangenen Jahr gefahren. Die Tendenz ist seit Jahren steigend, die Einsatzzahlen ­haben sich verdoppelt. Langsam kommen die Helfer an ihre Grenzen. Laut Florian Haug, Abteilungsleiter des Eigenbetriebes Rettungswesen beim Landkreis Nordwestmecklenburg, gibt es dafür drei Gründe: Die immer älter werdende Bevölkerung braucht mehr medizinische Versorgung. Das ambulante Gesundheitssystem wird schwächer, da etwa der klassische Hausarzt vor allem auf dem Land häufig fehlt. Und viele Leute wählen den Notruf, obwohl sie keinen echten Notfall haben.

Kurzer Weg zur Autobahn 20

Im nächsten Jahr werden sich die Arbeitsbedingungen der Helfer verbessern. Ab dem 1. Juli soll die neue Rettungswache bezugsfertig sein. Das Gute am neuen Standort ist: Die Strecke zum Autobahn 20 ist kurz. Auch der Kreisel, der täglich von zahlreichen Fahrzeugen aus Gägelow und Schwerin kommend befahren wird, ist nur einige hundert Meter entfernt.

30 Arbeitsplätze können in der neuen Rettungswache untergebracht werden. Sie befindet sich in der Mitte des Gebäudes. Im vorderen Bereich an der Straße wird die Kfz-Zulassungsstelle ausschließlich im Erdgeschoss ihre Büros öffnen – inklusive eines Raumes für die Herstellung von Nummernschildern. Hinten ins Gebäude kommt die Fahrzeug- und Waschhalle. Acht Fahrzeuge finden dort Platz.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 2,6 Millionen Euro. Finanziert wird das Vorhaben vom Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises.

Von Kerstin Schröder