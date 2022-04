Rostock: Arbeitsloser Musiker startet mit Likör neu 

Bad Doberan

Bodo Fiebig hat einen Traum: Irgendwann möchte er auf jeder Trauerfeier im Land zu Gast sein. Allerdings nicht persönlich, sondern mit seinem Likör, der speziell für diesen Anlass kreiert wurde: „Abschied“.

Eigentlich ist Bodo Fiebig Musiker mit Leib und Seele. Mit seiner Band Truck-Line spielt er Country-Musik. Sie treten in ganz Norddeutschland bei Stadtfesten und Kurkonzerten auf, spielen Coversongs, aber auch eigene Lieder. Eigentlich. „Durch Corona sind alle Aufträge weggebrochen“, sagt Bodo Fiebig. „2020 hatten wir eine Veranstaltung.“ 60 weitere seien ausgefallen. Für das vergangene Jahr habe man nichts planen können. „Jetzt geht es so langsam wieder los.“ Truck-Line hat wieder erste Auftritte und ein neues Programm.

Aber Bodo Fiebig, der in der Nähe von Rostock wohnt, hat die Corona-Zeit für ein neues Projekt genutzt. Er hat einen Kräuterlikör entwickelt, der bei Trauerfeiern getrunken werden soll. „Es ist Tradition, dass dort in Gedenken an den Verstorbenen das Glas erhoben wird“, sagt er. Diese Gemeinschaft gehöre für viele zur Trauerbewältigung. Auf einer Trauerfeier seien ihm zwei ältere Damen begegnet, die ebenfalls gerne mit angestoßen hätten, denen der angebotene Likör aber nicht schmeckte. „Sie haben das dann mit ihren Kaffeetassen gemacht“, sagt Bodo Fiebig. „Da haben wir gedacht, es muss doch etwas anderes geben.“ Doch bei einer Recherche hab er nichts Adäquates gefunden. deshalb beschloss Bodo Fiebig, selbst einen Likör auf den Markt zu bringen.

„Abschied“ ist beim Patentamt geschützt

„Als Musiker musste ich ja etwas machen, wir wussten ja nicht, wie es weitergeht.“ Viele andere Bands seien in dieser Zeit kaputtgegangen. Musikalisch hatte er sich schon vorher mit Trauerfeiern befasst. „Wir haben eine CD mit Liedern für diesen Anlass herausgebracht“, sagt er. „Dadurch hatten wir den Bezug schon.“ Und den Namen, denn auch die CD heißt „Abschied“. Einen besseren gebe es nicht, ist Bodo Fiebig überzeugt. „Es ist das meistgesprochene Wort auf Trauerfeiern.“ Deshalb habe er sich den Namen beim Patentamt schützen lassen. „Das war nicht einfach.“

Hergestellt wird der Likör von einer großen Brennerei in Norddeutschland. Den Namen will Bodo Fiebig nicht nennen. „Von denen haben wir verschiedene Richtungen bekommen und dann Verkostungen gemacht“, sagt der Musiker. Dabei habe er auch potenzielle Kunden befragt. Nicht nur der Geschmack, sondern ebenso die Farbe des Getränks spielten eine Rolle. „Wir wollten einen Likör, der für Männer und Frauen, alt und jung bekömmlich ist.“ Bisher sei das Ergebnis bei den Leuten gut angekommen. Der Likör ist derzeit unter anderem in der Gaststätte Trotzenburg in Rostock, der Gaststätte Zum Raben in Kröpelin und bei der Seebestattungsreederei Hohe Düne erhältlich.

Gezweifelt hat Bodo Fiebig an seiner Idee bisher noch kein einziges Mal. Alle, die er bisher gefragt habe, hätten ihn darin bestärkt. „Bis jetzt waren wir in der Testphase“, sagt Bodo Fiebig. „Jetzt wollen wir richtig anfangen, weil wieder Feiern sein dürfen.“ Er ist zuversichtlich: „Wenn es so weiterläuft wie bisher, werde ich im Sommer Mitarbeiter einstellen können.“

Etiketten in unterschiedlichen Designs

In der Corona-Zeit hat er aber nicht nur mit Farbe und Geschmack des Likörs herumprobiert, sondern auch mit dem Aussehen der Verpackung und der Etiketten. Ursprünglich in Schwarz mit einer Rose gibt es inzwischen auch farbige Alternativen. Für Seebestattungen können die Fläschchen beispielsweise mit einem Anker bedruckt werden. Dabei kam ihm zugute, dass sich Bodo Fiebig vor einiger Zeit als Grafik- und Webdesigner selbstständig gemacht hatte. Ein zweites Standbein, das dem Musiker nun auch bei dem Likörprojekt hilft. „Deshalb brauchte ich dafür keine Firma. Das hilft, Kosten zu sparen.“

Kunden können sich die Fläschchen aber auch individuell bedrucken lassen, etwa mit dem Namen des Verstorbenen – allerdings gegen Aufpreis. „Die Anfragen haben zugenommen“, sagt der Musiker. Eigentlich hatte Bodo Fiebig bei seiner Idee zunächst nur an Gaststätten und Restaurants gedacht. Doch dann kamen auch immer mehr Bestellungen von Privatleuten. Deshalb gibt es neben einer 25-Stück-Packung nun auch eine kleinere mit vier Fläschchen. „Die Leute möchten welche mit nach Hause nehmen. Manche machen dort nochmal eine kleine interne Nachfeier.“

Gemeinsames Anstoßen steht im Mittelpunkt

Im Laden soll man seinen Likör aber nicht kaufen können, sagt Bodo Fiebig. Denn er soll etwas Besonderes bleiben. Stattdessen will der Musiker ihn über das Internet oder über Gaststätten vertreiben. Und auch die Flaschengröße soll auf 20 Milliliter begrenzt bleiben. Denn es gehe nicht darum, sich mit dem Likör zu betrinken, sondern nur um das eine letzte Anstoßen auf den Verstorbenen als Symbol eines gemeinsamen Grußes. Dazu gehöre auch, dass alle zusammen das gleiche Fläschchen erheben könnten. „Diese Tradition wollen wir wieder aufleben lassen.“

