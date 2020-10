Rostock: Darum kommt Ex-Nationalspieler Owomoyela zum Angeln an die Warnow

Rostock

„Fishing Masters Show 2021“ heißt das bundesweit größte Angel-Event des kommenden Jahres. Es findet vom 8. bis 9. Mai 2021 im Rostocker Iga-Park statt. Auf dieser geben sich Weltmeister, Europameister, Deutsche Meister, Teamangler und Experten für spezielle Angeltechniken ein Stelldichein. Zu den prominenten Künstlern und Sportlern, die als Botschafter des Veranstalters – der Royal-Fishing-Kinderhilfe – an die Warnow reisen, zählt auch Patrick Owomoyela (40). Die OZ sprach mit dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler, der die Hansestadt nicht nur aus seiner aktiven Zeit als Bundesliga-Profi kennt.

Insgesamt 156 Bundesliga-Spiele haben Sie für Arminia Bielefeld, Borussia Dortmund ( BVB) und den SV Werder Bremen absolviert. In welcher Funktion sind Sie aktuell unterwegs?

Patrick Owomoyela: Ich gehöre zum Trainerstab des BVB und arbeite als Markenbotschafter des Klubs für den internationalen Markt. Als Nachwuchsausbilder bin ich fast jeden Tag auf dem Platz. Das ist angesichts oft mehrerer Trainingseinheiten ein straffes Programm.

Ein Bild aus der Zeit als Fußballprofi: Jürgen Klinsmann (l.) im Zweikampf mit Patrick Owomoyela beim Training in Hamburg. Quelle: dpa

Beim Basketball und vor allem als Fußballprofi waren sie erfolgreich. Man nannte Sie auch den „deutschen Brasilianer“. Jagen Sie heute immer noch dem runden Leder hinterher?

Dafür bleibt keine Zeit. Ich versuche, mich durch regelmäßiges Laufen fit zu halten. Das gelingt aber aufgrund der Terminhatz leider nicht regelmäßig.

Gibt es ein Hobby, bei dem Sie vom Alltagsstress – aktuell sind Sie auch wieder als Experte für den Medienkonzern Sky und Co-Kommentator der Bundesliga international aktiv – entspannen können?

Ich bin ein Naturbursche und liebe den Angelsport. Zudem unternehme ich, wenn es die Zeit erlaubt, gern Motorradreisen mit meiner Reise-Enduro. Hier kann ich vom Alltagsgeschäft abschalten.

Sie sind gebürtiger Hamburger. Wann begann das mit der Angelleidenschaft?

Ich war, so glaube ich, elf Jahre alt. Da machte ich mich mit einem meiner Freunde auf den Weg. Wir sind weit gelaufen, um ein Gewässer zu finden. Mit einem speziellen Messer, an dem sich auch Angelschnur und Haken befanden, bastelten wie eine Art Angelrute. Und tatsächlich hat ein Rotauge gebissen. Den Fisch wollten wir dann über einer provisorisch angelegten Feuerstelle garen. Er schmeckte furchtbar.

Abgesehen von einem Aal, den Sie als Teenager fingen, wurde aber erst eine Hochsee-Angeltour 2014 in Norwegen der Auslöser für einen intensiven Einstieg in dieses tolle Hobby?

Das stimmt. Während der Fußball-WM in Brasilien arbeitete ich als freier Fußball-Experte auf einem Kreuzfahrtschiff in Norwegen. Bei einem Angelausflug dann wurde ich regelrecht angefixt. Knurrhahn, Plattfische, Petermännchen – die Artenvielfalt war faszinierend. Und viele dieser Fische schmecken einfach gut.

Sind Sie eher Fried- oder Raubfischangler?

Eindeutig Raubfisch-Fan. Meinen bislang größten Hecht – ein 1,14 Meter langes Exemplar – habe ich in Holland im Volkerak überlistet. In Norwegen gelang es mir, einen 1,45 Meter langen und gut 40 Kilo schweren Heilbutt anzulanden. Mein größter Brocken aber war ein 1,86 Meter langer Segelfisch, den ich während eines Mexiko-Aufenthaltes gefangen habe.

Patrick Owomoyela war auch beim Angeln im Fishing Camp „Harasjömala“ in Schweden – hier mit einer schönen Lachsforelle – erfolgreich. Quelle: Jahr Verlag

Das Fliegenfischen hat es Ihnen besonders angetan!

Die Fliegenfischerei ist anspruchsvoll. Dabei geht es für mich weniger um den erfolgreichen Fang. Wichtiger sind der perfekte Wurf und die Wahl der richtigen Fliege.

Sie gehören zu den aktuell 32 Botschaftern der Royal-Fishing-Kinderhilfe. Darunter sind auch beispielsweise Showmaster Markus Lanz, Skisprung-Olympiasieger Jens Weißflog sowie die Schauspieler Fritz Wepper und Francis Fulton-Smith. Seit wann sind Sie in dieser Mission aktiv?

Seit der Fishing-Masters-Show 2014 in Duisburg ( Nordrhein-Westfalen, d. R.) bin ich dabei. Die Truppe gefällt mir.

Was gab den Ausschlag, dieses Hilfsprojekt intensiver zu unterstützen?

Gerade Kinder und Jugendliche wieder stärker für die Natur zu begeistern und die Achtung vor der Kreatur Fisch zu stärken, halte ich für wichtig. Die Royal-Fishing-Kinderhilfe ermöglicht es Waisenkindern, schwer erziehbaren Kindern beziehungsweise Kindern aus zerrütteten Ehen, nicht nur kostenlos den Fischereischein zu machen. Viele dieser Nachwuchsangler haben noch nie einen außergewöhnlichen Urlaub verbracht. Bereits 2015 war ich beim Internationalen Jugendangeln in Altenkirchen auf Rügen dabei. Es sind unvergessliche Erlebnisse für die Kinder, aber auch für mich.

Der einstige Fußballstar nahm bereits 2015 beim Internationalen Jugendangeln auf Rügen teil. Der Ex-Nationalspieler gab den Teilnehmern aus den Kinderheimen auch fleißig Autogramme. Quelle: Jahr Verlag

Sie haben selbst zwei Kinder. Angeln die auch?

Noch nicht. Unser neunjähriger Sohn spielt in der Freizeit Tennis. Und unsere Tochter hat sich mit ihren fünf Jahren noch nicht festgelegt.

Vizepräsident Siegfried Götze (v. r.) übergibt Pokale an Aidon und Luca von der Angelgruppe der Arbeiterwohlfahrt Magdeburg. Sie gehörten zu den 49 Kinder des diesjährigen Internationalen Jugendangelns der Royal Fishing Kinderhilfe. Die Veranstaltung fand im Juli auf dem Campingplatz Drewoldke in Altenkirchen auf Rügen statt. Quelle: Jahr Verlag

Wie gut kennen Sie den Nordosten, der als Angel-Eldorado in Deutschland gilt?

Als ich noch in Hamburg wohnte, habe ich mein kleines Boot beispielsweise vor Rügen und an der Mecklenburgischen Seenplatte einige Male eingesetzt. Das Meer, die mehr als 2000 Seen und Flüsse – anglerisch ist das hier einfach cool. Derzeit stehen aber Boot und Hänger in der heimischen Garage in Dortmund. Den Fischkontakt vermisse ich.

Waren Sie schon einmal in Rostock?

Ja. Mehrmals. In meiner aktiven Zeit als Fußballer spielte ich mit Werder Bremen in Rostock. Und vor fünf Jahren bin ich der Einladung von Marteria ( Marten Laciny, d. R.). gefolgt und habe am „Retterspiel“ für die Lizenz des FC Hansa teilgenommen. Die Kulisse mit rund 27 000 Zuschauern war beeindruckend.

Und wie sieht es hier mit den Erfahrungen als Petrijünger auf der Ostsee vor Rostock-Warnemünde aus?

Geangelt habe ich hier noch nicht. Aber ich hoffe, dass die Fishing Masters 2021 in der Hansestadt trotz der Corona-Pandemie stattfinden können. Und dann will ich dabei sein und natürlich auch angeln. Mein Terminplan ist gut gefüllt, doch in diesem Zeitraum gibt es erfahrungsgemäß einige Freiräume.

Wenn Sie im Frühjahr an die Warnow kommen, beginnt die Endphase der Saison in der 3. Fußball-Bundesliga. Sehen Sie den FC Hansa Rostock als heißen Kandidaten für den Aufstieg in die 2. Fußballbundesliga?

Der FC Hansa ist ein Verein mit großer Tradition und für die Region sehr bedeutsam. Es wäre schön, wenn er wieder im Oberhaus mitspielen würde.

Von Volker Penne