Rostocker Forscher: Klimawandel lässt Heringsbestände in der Ostsee schrumpfen

Wismar/Rostock

Dass die Heringsbestände in der Ostsee seit 15 Jahren immer weiter zurückgehen, ist nach Erkenntnissen der Ostseeforscher des Rostocker Thünen-Instituts vor allem eine Folge des Klimawandels. Die Berufsfischerei an der Küste ist davon unmittelbar betroffen, weil die EU die Fangmengen streng reglementiert. Auch Claus Tantzen, Pressesprecher im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern erklärt, dass nicht, wie oft angenommen, eine Überfischung für den Rückgang der Population verantwortlich ist. Nicht die „fischereiliche Sterblichkeit“ sei entscheidend. „Hier wirkten sich Umweltfaktoren aus“, sagt Tantzen.

Heringseier entwickeln sich schneller

Konkreter wird Dr. Patrick Polte, Leiter der Arbeitsgruppe Heringsrekrutierung des Rostocker Thünen-Instituts für Ostseefischerei: „Es hat sich gezeigt, dass die Heringe früher in den Bodden schwimmen als noch vor 15 Jahren.“ Der Wissenschaftler und sein Team führen dies auf die schwächeren und verspäteten Kälteperioden in der Ostsee zurück. Außerdem entwickelten sich die Eier bei höheren Temperaturen schneller. „Daher schlüpfen die Larven rund 14 Tage früher als noch vor 30 Jahren“, erläutert Polte. Das Problem: „Nach wenigen Tagen haben die Heringslarven ihren Dottersack aufgezehrt und brauchen dann winzigen Zooplankton-Nachwuchs als Futter. Das allerdings, so zeigen erste Ergebnisse weiterer Studien, scheint zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht in ausreichendem Maße vorhanden zu sein, weil es – anders als die Heringslarven – lichtgesteuert entsteht.“

Larven verhungern, Bestände gehen zurück

Dr. Christopher Zimmermann, Leiter des Thünen-Instituts für Ostseefischerei Quelle: Thünen-Institut Rostock

Die Folge: „Die Larven verhungern, die Zahl erwachsener und damit laichbereiter Heringe geht von Jahr zu Jahr zurück.“ Dr. Christopher Zimmermann, Leiter des Thünen-Instituts kommt zu der Schlussfolgerung: „Mit unserer Studie wird auch klar, dass der Klimawandel bereits heute wirtschaftlich erhebliche Auswirkungen hat, nicht erst in 30 Jahren. Trotzdem könnten noch 20 000 Tonnen Hering aus der westlichen Ostsee gefischt werden, wenn der Bestand in gutem Zustand wäre.“ Der Wissenschaftler hält eine Erholung und nachhaltige Nutzung des Heringsbestandes jedoch in fünf bis sechs Jahren für möglich, wenn: „die Fangmengen niedrig bleiben.“ Ein kalter Winter, so Zimmermann, könnte die Erholung beschleunigen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für den Dorsch war 2016 ein starker Jahrgang

Auf ein nachhaltiges Wachstum der Bestände hoffen die Experten auch bei anderen Fischarten in der Ostsee. Die geringfügige Anhebung der Fangquote für den Dorsch in der westlichen Ostsee um fünf Prozent sollte jedoch noch nicht als Zeichen dafür verstanden werden, dass sich die Population bereits vollständig erholt hätte. So erklärt Claus Tantzen vom Schweriner Ministerium, dass der gegenwärtige Dorschbestand vor allem durch den 2016 hervorgebrachten Jahrgang getragen werde, nachfolgende Jahrgänge seien jedoch wieder schwächer ausgefallen. Die Fischereiforschung sei hier noch auf der Suche nach einem Erklärungsansatz. Tantzen betont aber: „Es ist davon auszugehen, dass die sogenannte fischereiliche Sterblichkeit durch den Fang der Berufsfischer und Angler hierfür nicht ursächlich sein kann.“

Dorschfang in der östlichen Ostsee stark reglementiert

Besonders angespannt ist nach Erkenntnis der Forscher und Behörden die Situation in der östlichen Ostsee. „Dort ist der Dorschbestand zusammengebrochen“, so Tantzen. Als Ursachen gelten hohe Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft und eine hohe Sauerstoffzehrung im Tiefenwasser der Ostsee. Der Dorschfang wird deshalb in diesem Gebiet streng reguliert, Dorsche sind dann nur in begrenzten Mengen als Beifang beim Fischen von Flundern und Schollen erlaubt. Eine Erholung des Bestandes ist nach Auffassung der Wissenschaft nur mittel- bis langfristig möglich.

Als kritisch wird für die Ostsee die Bestandssituation beim Aal eingeschätzt. Aus diesem Grund gilt von November bis Januar ein Aalfangverbot. Damit solle die Abwanderung laichbereiter Aale in den Atlantik erleichtert werden, erläutert Claus Tantzen. Außerdem teilt er mit: „Die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei hatte zuletzt erste positive Tendenzen für die Bestände des Aals im Küstensaum erkannt“. Positives kann der Sprecher für den Bestand der Plattfische vermelden: „Die Bestände der Plattfische, darunter die quotierte Fischart Scholle sind stabil und auf historisch hohem Niveau. Es bestehen Fangmöglichkeiten, die zuletzt nicht ausgeschöpft wurden.“

Fischfangquoten 2021 Die EU hat für 2021 für die Ostsee folgende Fischfangquoten festgelegt: Fischart Fangmenge ges. deutscher Anteil MV +/- zu 2020 Hering 1575 t 869 t 500 t jeweils -50% Dorsch (westl.Ostsee) 3996 t 853 t 257 t jeweils +5% Dorsch (östl. Ostsee) 600 t (als Beifang) 55 t 0 jeweils -70% Scholle 7239 t 576 t 0 jeweils +5% Sprotte 222 756 t 13 920 t 0 jeweils +6% Lachs 79 649 Stück 1 836 Stück 0 jeweils -8% Quelle: Landesregierung MV

59 Fischereibetriebe an Mecklenburgs Küste

Dennoch bedroht die Lage insgesamt viele Küstenfischer in Mecklenburg-Vorpommern in ihrer Existenz. Nur noch 204 Fischer im Land gehen in ihrem Handwerk im Haupterwerb nach. Im Jahr 1990 waren es noch 1000. In den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Rostock sowie in den Hansestädten Wismar und Rostock existieren aktuell noch 23 Fischereibetriebe im Haupterwerb sowie 36 nebenberuflich tätige Fischer. Wenn der Corona-Lockdown irgendwann aufgehoben sein wird und dessen wirtschaftliche Folgen allgemein als überwunden gelten, werden die größten Probleme der Küstenfischer nicht beseitigt sein. Sie dürfen ihr Handwerk weiterhin nur eingeschränkt ausüben.

Fangquote in fünf Jahren um 95 Prozent reduziert

Grund sind die von der Europäischen Union vorgegebenen reduzierten Fangmengen. Sie halten die möglichen Erträge der Fischer von vorn herein in engen Grenzen. Von Jahr zu Jahr werden die Quoten meistens kleiner. Besonders drastisch ist es beim Hering. Im vorigen Jahrhundert wurde diese Art noch als „Brotfisch“ der Küstenfischer oder „Silber der Ostsee“ bezeichnet. Davon kann heute nicht mehr die Rede sein. Betrug die zulässige Gesamtfangmenge des beliebten Speisefisches in der Ostsee im vergangenen Jahr noch 3150 Tonnen (deutscher Anteil 1738 t), so sind es in diesem Jahr insgesamt noch 1575 Tonnen (869 t). Den Fischfangbetrieben in Mecklenburg-Vorpommern verbleibt ein Anteil von 500 Tonnen. Geringfügig größer geworden ist die neue Quote beim Dorsch für Fanggebiete in der westlichen Ostsee. Hier dürfen in diesem Jahr insgesamt 3996 Tonnen Dorsch gefangen werden. Allerdings gilt aktuell noch eine Schonzeit für den Dorsch bis Ende März.

Claus Tantzen, Pressesprecher im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, fasst die Entwicklung so zusammen: „Es gab eine neuerliche Halbierung der bereits geringen Heringsquote sowie eine schwache Anhebung beim westlichen Dorsch. Insgesamt aber sind in den letzten fünf Jahren die Dorsch- und Heringsquoten um jeweils rund 95 Prozent reduziert worden.“

Lesen Sie auch Sprotten statt Hering: Sassnitzer Fischwerk muss wegen geringer Quote umplanen

Für Wismarer Fischer lohnt sich Heringsfang nicht mehr

Ilona Schreiber, Geschäftsführerin der Fischereigenossenschaft Wismarbucht, erklärte auf die Fangquote bezogen, kürzlich gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG: „Der Heringsfang lohnt sich für unsere Fischer faktisch nicht mehr.“ Da die großen Heringsschwärme weniger in den Fanggebieten vor der mecklenburgischen Küste anzutreffen sind und im Frühjahr zum Laichen in den Greifswalder Bodden und benachbarte Reviere ziehen, haben Mecklenburger Fischer in früheren Jahren fast immer die Heringssaison in Vorpommern mitgemacht. Dieser Aufwand lohnt sich für sie jetzt nicht mehr, der verbliebene klägliche Rest der Quote lässt sich auch das Jahr über in Mecklenburger Revieren einsammeln. Wie drastisch die Lage ist, macht Claus Tantzen mit einem Vergleich deutlich: „Ehemals stand eine Heringsquote von mehr als 10 000 Tonnen zur Verfügung, aktuell sind es gerade noch 500 Tonnen.“ Die Berufsfischerei in den betreffenden Regionen sei dadurch existenziell bedroht, lautet das Fazit des Mitarbeiters der Landesregierung.

Von Rolf Barkhorn