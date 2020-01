Rostocker Vegan-Koch verrät Lieblingsrezept: So gelingen meine Buletten

Rostock

Mit seinen veganen Rezepten hat sich der gebürtige Rostocker Alex Flohr eine riesige Fangemeinde erkocht.

Absoluter Liebling: seine Buletten. In die rein pflanzlichen Frikadellen beißen sogar Fleischliebhaber gern rein. Und so gelingen die Klopse.

Zutaten für vier Personen:

350 Gramm geräucherter Tofu

100 Gramm Reiswaffeln

3 Esslöffel Haferflocken

1 kleine Zwiebel

1 Esslöffel Senf

1 Esslöffel Ketchup

1 Esslöffel Majoran

Salz und Pfeffer

200 Milliliter Wasser

Olivenöl zum Anbraten

Zubereitung

Die Zwiebel fein würfeln und in Olivenöl anschwitzen. Tofu und Reiswaffeln mit den Händen fein zerbröseln, mit den übrigen Zutaten in eine Schüssel geben und kräftig miteinander vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Masse sollte gut formbar sein, ggf. noch etwas Wasser oder Haferflocken für die gewünschte Konsistenz dazugeben. Aus der Masse beliebig große Buletten formen. Die Buletten müssen kräftig zusammengepresst werden, damit sie beim Braten nicht auseinanderfallen. Buletten in reichlich Olivenöl von beiden Seiten knusprig anbraten und genießen!

Von Antje Bernstein