Wismar

Ein Filmteam ist am Wismarer Hafen unterwegs. „Wird hier Soko Wismar gedreht?“, fragt ein Rentner neugierig. Nein, diesmal nicht, sondern eine Folge für die Telenovela „Rote Rosen“. Die kennt der Senior auch. „Wahrscheinlich ist es die 3765. Folge“, lacht er mit Blick auf die Zeit, die es die ARD-Serie schon im Fernsehen läuft. Seit 2006 wird sie ausgestrahlt – immer montags bis freitags. Seine Frau kenne die Serie besser, sagt der Rentner, er stehe auf spannende Filme.

Serie wird in Lüneburg gedreht

Seine Frau kann die Folge aus Wismar in acht bis zehn Wochen im Fernsehen sehen. Es ist die letzte der aktuellen Staffel. „Wir produzieren für diesen Zeitraum vor“, verrät Schauspieler Hermann Toelcke. Er hat gerade Drehpause und macht mit seinem Handy ein Erinnerungsfoto vom Alten Hafen. Vor etlichen Jahren sei er schon einmal in der Stadt gewesen, auf einem Zwischenstopp nach Rügen. Viel habe sich seither verändert. „Es sieht hier jetzt richtig hübsch aus“, lobt er. Viel Zeit zum Anschauen hat der 68-Jährige nicht. Am Donnerstagabend hat das Team im Hotel eingecheckt. Freitagfrüh laufen die Kameras bereits an der Wismarbucht. Da liegt noch dicker Nebel über den Kaikanten. Kurz vor dem Mittag scheint aber die Sonne. „Das ist herrlich“, freut sich Hermann Toelcke. Seit 2007 verkörpert er den Hotelier Gunter Flickenschild. Er gehört damit zu den Schauspieler-Urgesteinen bei „Rote Rosen“. Sein Tagesprogramm ist straff. Meist dreht er von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr in Lüneburg. Dort wird die Serie produziert. In zwei Teams. „Manchmal springe ich von einem ins andere“, erzählt er. Außendrehs wie jetzt in Wismar sind selten. „Vor ein paar Jahren waren wir schon einmal für zwei Tage in Stralsund“, erzählt er.

Mit der Band nach Wismar gereist

Während er die Sonnenstrahlen auf einer Bank am Baumhaus genießt und in einen Apfel beißt, heißt es für Arne Rudolf „Action“. Mit Drumsticks geht der Schauspieler am Hafen entlang oder besser gesagt er wippt, als wäre Musik zu hören. Und er trommelt auf die Poller – so als würde er auf dem Schlagzeug spielen. Seine Rolle David Wagner ist mit seiner Band nach Wismar gefahren. Sein Vater Gunter Flickenschild will ihn zurückholen und in eine Klinik bringen, denn sein Sohn leidet an einer bipolaren Störung.

Arne Rudolf ist noch nicht so lange bei „Rote Rosen“ wie Hermann Toelcke. Am 8. Juli 2020, in Folge 3133, haben ihn die Zuschauer zum ersten Mal gesehen. Musikalisch ist der Schauspieler auch: Seit 2016 ist er Sänger der Alternative-Metal-Band Gleißer, die in Teilen aus der Jugendband Lorie Deblasted entstand. Seine Musikerkollegen kommen so nun auch zu einem Auftritt in der Serie.

Kleine Änderungen in den Szenen

Seit mittlerweile zwei Jahren lebt Arne Rudolf jetzt in einer Produktionswohnung in Lüneburg. Ihm gefällt Norddeutschland sehr, erzählt er. Auch Wismar mache auf den ersten Blick einen guten Eindruck.

Seine Freundin in der Serie ist Franzi (Sofie Junker). Auch sie ist in Wismar dabei, um den psychisch kranken David zu einem Klinikaufenthalt zu bewegen. Am Hafen möchte die Schauspielerin in einer Drehpause ein besonderes Team-Foto machen – mit allen, die eine grüne Jacke tragen. Das sind immerhin sechs Frauen und Männer. Die anderen sind in Schwarz unterwegs. Zunächst werden die Szenen geprobt. Der Produktionsleiter schaut zu und möchte einige Änderungen. „Arne, gehe etwas dichter heran und verlasse den Ort dann in die andere Richtung!“ Gesagt, getan.

117 Millionen Aufrufe in der Mediathek

Nebenbei greifen die Schauspieler, Make-up-Experten, Kamera- und Tonleute in die Lunchpakete, die ihnen das Hotel mitgegeben hat. Immer wieder bleiben neugierige Zuschauer stehen und schauen dem Team bei der Arbeit zu. Die Schauspieler werden von einigen erkannt. Kein Wunder, immerhin schalten täglich rund 1,12 Millionen Menschen die Serie ein. Außerdem hat sie 117 Millionen Aufrufe in der Mediathek. Wie Hermann Toelcke berichtet, fragen ihn meist Frauen nach einem Erinnerungsfoto. „Auch einige Männer, aber die sagen dann, das es für ihre Frau ist“, lacht er. Aufdringlich sei fast niemand. „Die meisten sind sehr nett.“ Dann muss er zur nächsten Szene und später zurück nach Hamburg. Dort wohnt der Schauspieler und genießt sein freies Wochenende – bevor es am Montag zurück zum Rote-Rosen-Set geht. Dann ist im Fernsehen die 3515. Folge zu sehen. Das hat der Rentner vom Wismarer Hafen fast richtig geschätzt – vielleicht guckt er ja auch die Serie und nicht nur seine Frau.

Von der Soko gewechselt Bereits zwei Schauspielerinnen der „Soko Wismar“ haben eine Hauptrolle in der Telenovela „Rote Rosen“ übernommen. Nachdem 2019/20 Claudia Schmutzler in der beliebten ARD-Nachmittagsserie in 200 Folgen zu sehen war, ist es nun Nicole Ernst. Sie war seit 2020 beim ZDF auf Verbrecherjagd bei der „Soko Wismar“ – in 16 Folgen. Sie hat als Kriminaltechnikerin Spuren an den Tatorten gesichert. Seit Mitte Oktober 2021 schlägt sie nun mit „Rote Rosen“ ein neues Schauspiel-Kapitel auf. In der Daily Novela wird sie in 180 Folgen zu sehen sein.

Von Kerstin Schröder