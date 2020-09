Roxin

Mit seinen zwei Jahren ist Labrador Viktor noch ziemlich verspielt. Was allerdings kein Hinderungsgrund ist, ganz genau aufzupassen, wer sich dem Tor des traditionellen Dreiseitenhofs nähert. Blitzschnell kommt er angelaufen und checkt, ob der Besuch für „Herrchen“ Thomas auch eingelassen werden darf.

Radiojournalist Thomas Lenz, der unter anderem für NDR 1 Radio MV moderiert, ist auf dem Hof in Roxin, in Nordwestmecklenburg, unweit der Stadt Grevesmühlen, aufgewachsen, gemeinsam mit Eltern und Großeltern. Inzwischen lebt er dort mit Lebenspartner Zoltán Székely, Hund Viktor und einem guten Freund als Untermieter.

Leben in ländlicher Idylle

Lenz glaubt, dass er für seinen Hund nur die zweite Geige spielt. Sein Mann sei der „Rudelchef“. Zumindest jedoch gehorcht Viktor auch ihm und akzeptiert die Besucherin samt Streicheleinheiten ihrerseits. Danach jagt der temperamentvolle Rüde, der auch „der Prinz“ genannt wird, blitzschnell zum Haus zurück. Hin zum „Rudelchef“, der gerade auf der Bildfläche erschienen ist. Mensch und Tier beginnen, wild herumzubalgen. Lenz genießt die turbulente Szenerie, die sich vor seinen Augen entfaltet, sichtlich.

Zum Gespräch lädt er an einen der großen Holztische, die im Schatten eines jungen Baumes auf dem Hof stehen. Es ist ein warmer Septembertag, der etwas von Hochsommer hat. Die Luft flimmert. Sonnenstrahlen schummeln sich durch das Laub der Bäume und malen helle Kringel auf das Gras. Ein Traktor tuckert gemütlich vorbei. Der Fahrer winkt von weitem. Der Hof liegt inmitten von Natur, ist umgeben von Wald und Feldern.

Tische und Bänke gehören zum Hof-Café „Zoltán Hof“. Der Ehemann von Radiomoderator Thomas Lenz, Zoltán Székely, betreibt es auf dem Familienhof in Roxin. Quelle: Annett Meinke

Der Radiomoderator steht hinter dem Tresen

Der Holztisch, an dem die Unterhaltung stattfindet, gehört zum Hof-Café, das Lenz’ Lebenspartner erst in diesem Jahr eröffnet hat. Ein paar Monate bremste die Corona-Pandemie jegliche Geschäftsaktivität. Jetzt läuft es wieder an den Wochenenden, mit Abstand und Hygieneregeln. So gut, dass Lenz, sooft es ihm möglich ist, seinen Mann unterstützt und hinter dem Tresen steht. „Mir liegt das“, gesteht er. „Ich mag es, mit den Gästen zu quatschen. Sie zu fragen, woher sie kommen, wohin sie gehen. Was sie so treiben.“

Auf die Frage, ob Gäste vor allen Dingen kommen, weil sie ihn, den Radiomoderator, live erleben wollen, antwortet er mit einem amüsierten Lachen. „Manche vielleicht. Aber viele Einheimischen kennen mich längst. Die wissen, dass man mit mir normal reden kann.“ Manche Gäste, sagt er dann, würden ihn aber auch nicht kennen. Wenn sie zum Beispiel aus Hamburg kämen und nur selten oder auch ganz andere Radioprogramme hören. Die Stammgäste, die sich inzwischen bereits etabliert hätten, kämen aber überwiegend aus ganz anderen Gründen: „Da geht es ganz klar um Zoltáns ungarischen Charme und um seine Küche.“

Radio-MV-Moderator Thomas Lenz auf seinem Familienhof in Roxin (Nordwestmecklenburg). Im Hintergrund Ehemann Zoltán Székely mit Labrador Viktor. Quelle: Annett Meinke

Privat und beruflich alles bestens

Székely hat inzwischen seine Tobe- und Lehrstunde mit dem Labrador beendet und bringt zwei Gläser Saft vorbei. Er hört dem Gespräch einen Moment zu, bevor er sich mit Viktor ruhig in den Hintergrund zurückzieht. Lenz sagt, dass er im Moment, trotz der Pandemie, die noch nicht vorüber ist, persönlich so zufrieden sei wie noch nie. „Privat läuft es, und auch beruflich habe ich keine Probleme gehabt. Da ging es anderen Kollegen ganz anders.“ Das liegt vielleicht auch daran, sagt er, dass er mit den Formaten, die er beim Radio moderiert, Nischen besetzt hat.

Eine der bekanntesten Radio-Rubriken, die Lenz moderiert, heißt: „Kaum zu glauben – Wissen zum Weitersagen“. Verschiedene Bücher zu dieser Reihe sind bereits beim Tennemann-Verlag erschienen. Die nächste – inzwischen achte – Ausgabe erscheint im November. Und selbstverständlich wird es dann im Hof-Café „Zoltáns Hof“ ein paar Lesungen geben.

Auch Thomas Lenz tobt hin und wieder gern mit dem Labrador-Rüden Viktor. Quelle: Annett Meinke

Zappelphilipp und Klugscheißer

Dass Thomas Lenz auch immer wieder gern von einer Kirchenkanzel herab predigt, hat etwas mit seinem Theologiestudium in Kiel zu tun – eigentlich wollte er Pastor werden –, andererseits mit der ihm auch eigenen Nachdenklichkeit, die ihn bei aller Kommunikationsfreude auch ausmacht. „Werden und vergehen und wieder werden, das ist ein Thema, das mich interessiert“, sagt er. „Vielleicht lebe ich deshalb so gern auf dem Land. Wo kann man das deutlicher erleben als hier.“

Als Kind, erzählt Lenz noch, wäre er „ein Zappelphilipp und ein kleiner Klugscheißer“ gewesen. So schlimm scheint es nicht gewesen zu sein. Sonst wäre wohl der Spruch zu ihm, der in der Festzeitung zum Abschluss der 10. Klasse stand – Lenz besuchte die Schule in Kirch Mummendorf, ein Dorf weiter – noch ganz anders ausgefallen: „Betrachtet mich bitte nicht als Chef, sondern als einen guten Freund, der immer recht hat.“ Immerhin, er galt also schon damals seinen Mitschülern, trotz „Klugscheißerei“, als ein guter Freund.

Lenz empfindet sich ganz klar als „einer von hier, als einen echten Mecklenburger“. Und er hat die Hoffnung, dass auch seine Zuhörer und Zuhörerinnen das so empfinden.

Radiomoderator Thomas Lenz grüßt zum Abschied. Quelle: Annett Meinke

Von Annett Meinke