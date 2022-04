Wismar

Katrin Speck (43) und Deniese Wiggelinghoff (21) backen jeden Tag: drei bis vier Kuchen und ganz viele Kekse. Die beiden Frauen versorgen die Gäste in „Roxy’s“ Eiscafé am Wismarer Hafen. Das ist im Juni 2021 eröffnet worden. Die Kunden lieben das kleine Geschäft mit Blick auf die Ostsee, lassen sich vor allem Kuchen und das selbst gemachte Softeis schmecken.

„Nachmittags ist hier immer die Hölle los“, freut sich Katrin Speck über die gute Resonanz. Beide kennen sich aber schon länger aus dem Stadt-Konsum „Der Bringer“. Den betreibt Katrin Speck mit ihrem Mann Jens Machold (45) seit 14 Jahren. „Und meine Mutter ist dort angestellt“, erzählt Deniese Wiggelinghoff. So sei der Kontakt zustande gekommen und daraus dann im vergangenen Sommer das gemeinsame Café-Projekt.

Start war nicht leicht

„Wir fanden uns sympathisch und dachten, das könnte funktionieren“, erzählen sie. Und das hat es. Dennoch: Deniese Wiggelinghoff, eine gelernte Bäckereifachverkäuferin, gibt zu, dass der Start für sie nicht leicht war. Als Vertreterin der beiden Inhaber Katrin Speck und Jens Machold war sie plötzlich für einen Laden und Personal mit verantwortlich. Das sei eine große Herausforderung gewesen. „Plötzlich gab es ganz viele Aufgaben, die geplant und erledigt werden mussten“, erzählt die 21-Jährige.

Doch sie kniet sich rein und hält sich in den ersten Wochen bis morgens um 4 Uhr auf den Beinen, weil noch Kunden im Geschäft sind. Denn nicht nur Kuchen und Eisbecher stehen auf der Speisekarte, auch Cocktails werden gemixt und vor allem abends getrunken. Vormittags stehen dann schon wieder die Frühstücksgäste vor der Tür.

Mehrere Wochen halten die Frauen die langen Arbeitstage durch oder besser gesagt: Sie müssen sie durchhalten. Denn sie finden kaum Personal. Inzwischen hat sich das geändert. Mittlerweile sind im Café sechs Festangestellte und fünf Aushilfen beschäftigt. Namensgeberin ist übrigens Katrin Specks Tochter Roxy, worauf die 14-Jährige mächtig stolz ist. Ab und zu hilft sie auch mal im Laden aus.

Ihr Bruder Eddy (10) hätte gerne seinen Namen draußen am Café gesehen. Doch der steht dafür zweimal in der Speisekarte – mit Eddys Eisbecher und Eddys Frühstück. Für beide hat er die Zutaten selbst zusammengestellt. Den Eisbecher mit Vanilleeis, Marshmallows, Schokolinsen, Sahne und bunten Streusel, das Frühstück mit Brötchen, Nutella, Marmelade, Obst und Gemüse, Ei, Milch oder Kakao.

Neubau auf der Hafenspitze

Mit dem Winter und den Corona-Einschränkungen hat das Café wie alle anderen Läden in der Stadt weniger Gäste begrüßt. Doch seit einigen Wochen läuft es wieder. Und „Roxy’s“ dürfte vermutlich die beste Lage von allen Wismarer Cafés haben – mit Blick auf die Ostsee und schöne Sonnenuntergänge. Möglich gemacht hat das der Neubau auf der Hafenspitze mit Ferienzimmern und Geschäften.

Das Café „Roxy’s“ befindet sich auf der Hafenspitz und hat auch Plätze draußen auf der Terrasse. Quelle: Kerstin Schröder

Die Sonnenuntergänge genießen viele Gäste mit einem Bier, Longdrink oder Kaffee. Sogar das Team der beliebten Krimiserie „Soko Wismar“ hat sich schon bewirten lassen. „Auch für Geburtstage, Hochzeitsgesellschaften und Jugendweihen kann das Café genutzt werden“, betont Katrin Speck. Sie hat Bürokauffrau gelernt, später sechs Jahre im Reuterhaus gearbeitet und Hotelfachfrau gelernt. Selbst Chefin zu sein, sei anstrengend, aber auch mit sehr schönen Erfahrungen verbunden, sagt sie.

Deniese Wiggelinghoff wollte in einem Café arbeiten seit sie zwölf ist. Damals hat sie einen Barbie-Film gesehen, in dem die Kult-Blondine Kaffee und Kuchen servierte. „Von da an wollte ich das auch machen“, lacht sie. Dieser Traum ist nun in Erfüllung gegangen – in einem Café, das Platz für 40 Gäste im Innenbereich und weitere 40 Plätze auf der Außenterrasse frei hat.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geöffnet ist Roxy’s Eiscafé und Bar an der Hafenspitze in der Vor- und Nachsaison von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Wochenende bis 20 Uhr. In den deutschlandweiten Sommerferien ist es bis 23 Uhr auf, sonnabends und sonntags bis 1 Uhr.

Von Kerstin Schröder