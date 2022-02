Wismar

Mehr als 7000 Nutzer in sechs Wochen – so die Bilanz des 4. Rückkehrertages. Das ist etwas weniger als im gleichen Zeitraum im Vorjahr bei der Aktion, hat aber laut WFG-Geschäftsführer Martin Kopp eine deutlich höhere Qualität: „Die Anzahl der Seitenaufrufe der einzelnen Jobs waren dabei in den sechs Wochen über dem Niveau des Zeitraumes vom 22. Dezember 2020 bis zum Abschalten der Seite am 31. März 2021. Auch bleiben die Nutzer viel länger auf der Seite und schauen sich mehr die unterschiedlichen Jobangebote an als im Vorjahr – das ist ein sehr guter Erfolg!“

Seite seit Ende vergangenen Jahres online

Seit dem 20. Dezember vergangenen Jahres ist die Online-Jobbörse des Welcome-Service-Center Nordwestmecklenburg (WSC NWM) als digitale Variante des 4. Rückkehrertages bereits geschaltet. Mithilfe der speziellen Internetseite www.ichwillindieheimat.de unterstützt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Kreises mit dem von ihr betriebenen WSC erneut die heimische Wirtschaft bei der Suche nach Fachkräften. Wie bereits bei der dritten Auflage musste auch dieses Mal aufgrund der andauernden Corona-Pandemie auf die eigentliche Präsenzveranstaltung am 27. Dezember verzichtet werden. Trotzdem wurden diesmal über 200 offene Stellen von mehr als 50 Firmen aller Branchen angeboten – alle mit mindestens 30 000 Euro Jahreseinkommen dotiert.

Hoffen auf Präsenzveranstaltung 2022

Die am meisten angeklickten Jobs waren handwerkliche Berufe sowie Bürotätigkeiten. Ob tatsächlich auch Arbeitsverträge durch den Rückkehrertag zustande kommen, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.

Die Mitarbeiterinnen des Welcome-Service-Centers hoffen, dass die fünfte Auflage wieder als Präsenzveranstaltung am 27. Dezember in Wismar stattfinden kann und sich potenzielle Arbeitgeber, wie ursprünglich gedacht, wieder persönlich begegnen können.

Von OZ