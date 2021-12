Digitale Jobbörse - Großes Interesse an Jobs in Nordwestmecklenburg – vor allem an diesen zwei Berufen

58 Unternehmen aus Nordwestmecklenburg suchen dringend Personal. Da zu Weihnachten viele in die alte Heimat zurückkehren, gibt es eine spezielle Internetseite mit 245 Stellenangeboten. Das Interesse ist groß.