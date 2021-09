Wismar

Ordnung muss sein: Pünktlich um 18 Uhr schließt das Wahllokal im Erdgeschoss des Wismarer Rathauses – nur für wenige Sekunden, dann dürfen die Presse und Wahlbeobachter wieder eintreten. Vor der Rathaustür steht Tilo Gundlack (SPD) mit einem Karton voller Chips, guckt ungeduldig auf die Uhr und scherzt: „Haben wir schon gewonnen?“ Der 53-Jährige hatte sich für den Landtag aufstellen lassen. Die ersten Hochrechnungen verfolgt er im Fraktionszimmer im Rathaus – mit Suppe.

Tilo Gundlack (53) Quelle: SPD

Die Auszählung der Wahllokale startet: Von Beginn an führt er mit großem Abstand. Daran ändert sich im Laufe des Abend nur minimal etwas: Als 30 von 32 Wahlbezirke ausgezählt sind, liegt Tilo Gundlack bei 43 Prozent der Stimmen. „Die große Unterstützung der Wähler freut mich sehr“, sagt er. Schon kurz nach 18 Uhr habe er damit begonnen, seine ersten Wahlplakate in der Stadt wieder abzunehmen. Viele Wismarer hat die enorme Plakatierung aller Parteien gestört. Deshalb will zumindest er sie so schnell wie möglich verschwinden lassen. Für den Sozialdemokraten ist es der dritte Einzug ins Landesparlament. Als Finanzexperte möchte er für einen soliden Haushalt sorgen, damit auch die nachfolgenden Generationen sich ihre Wünsche erfüllen können.

Verluste bei anderen Parteien

Keinen Jubel gibt es bei den Linken: Simone Oldenburg aus Gägelow holt in ihrem Wahlkreis ein paar Prozentpunkte weniger als bei der letzten Stimmabgabe. Um ihren Platz im Landtag muss sie als Spitzenkandidatin ihrer Partei aber nicht bangen: Zum dritten Mal erhält sie ein Mandat im wichtigsten Parlament in Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem Ergebnis ist sie nicht zufrieden. „Wir müssen die Menschen noch besser von unserer Arbeit überzeugen“, sagt sie am Abend.

Im Wismarer Rathaussaal in der ersten Etage haben sich nur wenige Leute versammelt, um die Ergebnisse gemeinsam zu verfolgen. Politiker und Einwohner sind dabei. Erst gegen 20.30 Uhr ploppen dort die ersten Ergebnisse von der Landtagswahl auf. Zu dem Zeitpunkt sind die meisten Besucher allerdings schon wieder gegangen.

Martina Tegtmeier Quelle: SPD

Im Wahlkreis 28 – dazu gehören die Gemeinde Insel Poel sowie die Ämter Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Gadebusch, Lützow-Lübstorf, Neuburg und Neukloster Warin – zeigt sich ein ähnliches Bild wie in Wismar: Die SPD führt mit großem Abstand. Hier heißt die Spitzenkandidatin Martina Tegtmeier. Sie will das Direktmandat holen und schafft das nach Auszählung aller 69 Wahlbezirke mit 34,7 Prozent der Stimmen. Dahinter liegen Sebastian Beyer (AfD, 18,3 Prozent) und Christiane Berg (CDU, 16,5 Prozent). Beide und auch Warins Bürgermeister Björn Griese (Die Linke, 11,3 Prozent) müssen Verluste einstecken. Punkten können dagegen die Grünen mit Anne Shepley (6,1 Prozent) und die FDP mit Luise Vogler (6,2 Prozent).

Frust bei der CDU

Frust bei der CDU gibt es auch im Wahlkreis 27 (Stadt Grevesmühlen und die Ämter Grevesmühlen-Land, Klützer Winkel, Rehna und Schönberger Land. Hier holt sich Birgit Hesse (SPD) das Direktmandat mit deutlichem Vorsprung. Die amtierende Landtagspräsidentin und ehemalige Landrätin von Nordwestmecklenburg hat sich unter anderem gegen Kreistagspräsident Thomas Grote (CDU) durchgesetzt. Der selbstständige Bauunternehmer aus Rüting in der Nähe von Grevesmühlen nahm die Niederlage mit Fassung. Er war vor drei Monaten als Nachrücker in den Landtag gekommen und hatte in den vergangenen Wochen viel Kraft in den Wahlkampf investiert. „Ich gratuliere Birgit Hesse, sie hat offenbar den besseren Plan und die besseren Ideen für Nordwestmecklenburg präsentiert.“ Grote wird sich künftig wieder seinem Unternehmen widmen.

Gute Wahlbeteiligung

René Fuhrwerk, Bündnis 90/Die Grünen Wismar Quelle: privat

Im Wahlkreis 10 von SPD-Kandidat Tilo Gundlack sind gegen 23 Uhr 25 von 32 Wahlbezirken ausgezählt. 34 000 Wähler konnten ihre Stimmen abgeben – die Wahlbeteiligung liegt bei sehr guten 51 Prozent. Auch hier liegt die CDU mit Tom Brüggert hinter der AfD mit Jens-Holger Schneider. Beide Parteien haben verloren – die CDU allerdings mit 2,6 Prozent, nicht so viel wie woanders. Jens-Holger Schneider bekommt 6,3 Prozent weniger Stimmen. Auch Horst Krumpen (Die Linke) hat in der Wählergunst verloren – minus 2,8 Prozent. Kleine Gewinner im Vergleich zur Wahl im Jahr 2016 sind die Grünen mit René Fuhrwerk und die FDP mit René Domke mit jeweils um die 7 Prozent.

Von Kerstin Schröder und Jana Franke