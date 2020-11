Ein Video gibt Anlass zu Spekulationen:: Der Konzern Genting Hongkong will offenbar auf den Werften in MV Schiffe der Universal-Klasse bauen – besser ausgestattet im Kampf gegen Pandemien. So könnten Überwachungskameras ermitteln, wenn Gäste an Bord Fieber haben. Platz zum Sonnen ist auf großen Balkonen vorgesehen. Im Video wird sogar ein erster Termin genannt.