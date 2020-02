Sagenhafte „Klabauterinseln“ – Wismarer Studenten erfinden Brettspiel

Die Umsätze auf dem deutschen Spielemarkt steigen seit Jahren. Dafür sorgen vor allem die Escape-Spiele. Aber auch Kartenspiele haben um zehn Prozent zugelegt, Würfel- und Wortspiele sind um 15 Prozent gewachsen. Spiele sind ein gern gesehenes Gegenmittel zur Digitalisierung und bringen erlebnisreiche soziale Interaktion an die Tische. Die größten Gewinner unter den einzelnen Kategorien sind Brainteaser- und Logikspiele, die wie in den Vorjahren einen enormen Zuwachs haben und sich um 51 Prozent steigern konnten. Einzig Kinder- und Vorschulspiele sind im vergangenen Jahr rückläufig, was teilweise am späten Ostergeschäft gelegen hat.