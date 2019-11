Salzhaff: Verein will Skulpturenweg schaffen

Stove

Ein Skulpturenweg am Salzhaff. Der Verein Meerkultur möchte an vorhandenen Wegen im nahen Hinterland des Salzhaffs zehn künstlerische Skulpturen aufstellen. Die teils unbefestigten, teils asphaltierten oder Schotterwege sollen ausgewiesen werden und als Rundweg die Dörfer Stove, Niendorf, Alt Bukow, Vogelsang, Lischow, Friedrichsdorf und Dreveskirchen verbinden. „Wir möchten eine künstlerische und touristische Attraktion schaffen, die Einheimische und Gäste zu Begegnungen, Wanderungen und Radtouren einlädt“, sagt Vereinsvorsitzende Ida Schillen.

nur zur Verwendung online, für Print bitte das ai (unter Grafiken zu finden) verwenden, Skulpturenweg Quelle: arno

Reizvolles Hinterland bekannter machen

Die Idee sei im Verein entstanden. Er hat seinen Sitz im Kunsthaus Stove, das auch Ferienunterkünfte anbietet. „Aus eigener Erfahrung und von unseren Gästen wissen wir, dass es zwar zahlreiche Wege im Hinterland gibt, aber sie sind nicht ausgewiesen und nicht als Rundweg zu erkennen“, sagt Ida Schillen. Außerdem sei vielen Menschen kaum bekannt, wie reizvoll das Hinterland des Salzhaffs ist. „Wir wollen die Schönheit der Landschaft erfahrbar und bekannter machen.“

Der Skulpturenweg ist insgesamt 15 Kilometer lang. Er kann aber auch in fünf einzelne, kürzere Rundwege unterteilt werden, weist Ida Schillen auf die Besonderheit hin. So können die Menschen je nach Kondition, Laune oder verfügbarer Zeit die Abschnitte erkunden. Als Ausgangspunkt ist der Parkplatz an der Stover Windmühle vorgesehen. Der Skulpturenweg schließt an den Ostseeküstenradweg und den Jakobsweg Via Baltica (E 9) an.

Skulpturen sollen eine Geschichte erzählen

Die Skulpturen sollen in ihrer Beschaffenheit möglichst bauliche und historische Traditionen der Region aufnehmen. Zudem will sie der Verein nach einem thematischen Schwerpunkt gestalten lassen. Es steht aber noch nicht fest, ob sie eine Geschichte erzählen werden oder Bezug zur Ostsee und Natur oder auf Tiere oder Fabelwesen nehmen. „Was die verbindende Idee sein wird, werden wir dann mit den beteiligten Künstlern klären“, informiert Ida Schillen. Die sollen durch eine beschränkte Ausschreibung gefunden werden. Sie wird erst dann erfolgen, wenn der Verein weiß, in welcher Höhe er mit einer finanziellen Förderung rechnen kann.

Leader-Fördermittel beantragt

„Wir hoffen auf einen Zuschuss aus dem Leader-Programm. Zwischen 90 000 und 100 000 Euro haben wir beantragt.“ Die entsprechenden Leader-Aktionsgruppen der Landkreise Nordwestmecklenburg und Rostock haben das Projekt zwar befürwortet, berichtet die Vereinschefin erfreut. Mit solch einer hohen Summe rechnet die 63-Jährige allerdings nicht. „Das Staatliche Amt für Natur und Umwelt hat uns den Zuwendungsbescheid für diesen Herbst in Aussicht gestellt.“

Gemeinden befürworten Projekt

Die winter- und wetterfesten Skulpturen sollen an markanten Standorten aufgestellt werden. Vorgesehen sind auch Sitzbänke, die zum Verweilen einladen und auf denen sich die Spaziergänger und Wanderer ausruhen können, sowie Hinweisschilder zu benachbarten Sehenswürdigkeiten, Werkstätten und Ateliers, die sich nicht unmittelbar am Weg befinden. „Für die Standorte möchten wir öffentliche Flächen nutzen. Deshalb haben wir das Projekt in den vergangenen Wochen in den betreffenden vier Gemeindevertretungen vorgestellt. Sie haben uns ihre Genehmigung erteilt“, berichtet Ida Schillen erfreut. Finanziell unterstützen könnten sie das Projekt allerdings nicht.

Weitere finanzielle Hilfe willkommen

Deshalb freue sich der gemeinnützige Verein, wenn ihm Freunde von Kunst im öffentlichen Raum mit Spenden bei der Umsetzung seines Vorhabens helfen. Sie ist für kommendes Jahr vorgesehen. „Auch für die weitere Unterhaltung sind wir auf Spendenmittel angewiesen“, blickt die Vorsitzende voraus. Spenden sind möglich auf dem Konto von Meerkultur e. V. bei der Deutschen Skatbank, IBAN: DE29 8306 5408 0004 9177 15, BIC GENODEF1SLR, Verwendungszweck: Skulpturenweg.

„Der Skulpturenweg wird seinen Reiz zu jeder Jahreszeit haben“, ist sich Ida Schillen sicher, „auch in der Nebensaison, weil die Skulpturen mit dem besonderen Licht an der Ostsee und den verschiedenen Farben und Linien der Natur zu jeder Tages- und Jahreszeit eine besondere Ausstrahlung haben.“ Die Vereinsvorsitzende, selbst künstlerisch tätig, ist seit einigen Jahren mit der Umgebung von Stove vertraut.

Lesen Sie auch:

Skulpturen zum Anschauen

Raven-Schau im Stover Kunsthaus

Über die Autorin

Von Haike Werfel